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۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۰۹

فتاحی:

کارگروه‎های بررسی اقتصاد مقاومتی تشکیل می‎شود

کارگروه‎های بررسی اقتصاد مقاومتی تشکیل می‎شود

یزد - خبرگزاری مهر: معاون بنیاد نخبگان استان یزد گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با نقش شرکت های دانش بنیان در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، در آینده ای نزدیک در این راستا کارگروه‎های مختلفی تشکیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امید فتاحی با اعلام این خبر اظهار داشت: این کارگروه متشکل از اساتید دانشگاه، خبرگان وکارشناسان ذیصلاح است و وظیفه بررسی طرح های نوآورانه واختراعات و قابلیت تجاری سازی آنها بر اساس ضروریات جامعه را برعهده دارد.وی افزود: این طرح های نوآورانه جهت برخورداری از تسهیلات با شرایط ویژه به مراکز مربوطه معرفی خواهند شد و پیگیری های لازم بر اساس برنامه زمان بندی که شرکت های دانش بنیان در خصوص تولید این طرح های نوآورانه به بنیاد نخبگان ارائه می‌شود، انجام خواهد گرفت.فتاحی در پایان گفت: به طور منظم فعالیت این شرکت‌های دانش بنیان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت تا انشالله با یاری خداوند بتوانیم در راستای اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری گامی هرچند کوچک ولی شایسته برداریم.
کد مطلب 1681310

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