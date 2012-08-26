مسئولان بنیاد نخبگان از دکتر عبدالحسین مصحفی عیادت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه دکتر زارع، رییس بنیاد نخبگان یزد اظهار داشت: به گفته معاون علمی وفناوری رییس جمهور، یکی از اقدامات این بنیاد، حمایت مادی ومعنوی از نخبگان کشور است و دکتر مصحفی یکی از افراد توانمندی هستند که به واسطه فعالیتهای خود، تاثیر زیادی بر توسعه ریاضی در کشور داشته اند که باید تحت حمایت این بنیاد قرار گیرند.وی افزود: عیادت از ایشان یک وظیفه انسانی وحداقل کاری است که من و بنیاد نخبگان می توانیم در مورد این انسان فرهیخته انجام دهیم و من این دیدار را ادای دینی به دکتر می دانم.وی در ادامه عنوان کرد: متاسفانه دکتر مصحفی مدتی است که در بستر بیماری هستند و دچار ضعف جسمانی شده اند که من از ایشان وخانواده شان می خواهم که بنیاد نخبگان را همراه وهمیار خود در تمام زمینه ها بدانند.دکتر زارع اضافه کرد: همچنین از همسر ایشان تشکر می کنم که در نگهداشت این عزیز تمام تلاش خود را به کار بسته اند که خود نوعی ایثار به حساب می آید و من حمایت از ایشان وخانواده شان را وظیفه خود می دانم.امید فتاحی، معاونت بنیاد نخبگان استان یزد نیز در این جلسه اظهار داشت: تجلیل از بزرگان علمی - ادبی وفرهنگی در زمان حیاتشان اقدامی موثر و ماندگار بوده و تقدیر از آنان و خانواده‌هایشان از رسالت‌ها و اهداف بنیاد ملی نخبگان است و در آینده شاهد برگزاری این مراسم در زمینه های دیگر نیز خواهیم بود.در پایان این دیدار با هدیه و لوح تقدیری از زحمات این ریاضیدان تقدیر وتشکر شد.دکتر عبدالحسین مصحفی متولد سال 1303 است که مجله ریاضی یکان را در سال 1342 تاسیس و به مدت 14 سال منتشر کرد.عضویت در هیات موسس و هیات اجرایی انجمن معلمان ریاضی، کارشناس ریاضی در داره کل برنامه‌ها و تحقیقات وزارت آموزش و پرورش، نماینده وزارت آموزش و پرورش در شرکت چاپ وتوزیع کتابهای درسی، اخذ دکترای افتخاری آموزش ریاضی در سال 1387 از دانشگاه یزد و... از جمله فعالیت‌هایی است که در کارنامه وی به ثبت رسیده است.از آخرین تالیفات ایشان در سال 1385 می توان به کتاب "تاریخ حسابان" اشاره کرد.

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