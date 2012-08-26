بهره مندی 3 هزار خانوار مسکن مهر مرند از نعمت گاز طبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر ، ولی الله دینی بعد از ظهر امروزیکشنبه در آیین افتتاح این پروژه ضمن گرامیداشت هفته دولت و ارائه گزارشی از عملکرد گازرسانی در شهرستان مرند گفت: پروژه گازرسانی به مسکن مهر مرند با اعتباری بالغ بر7 میلیارد ریال و تحت پوشش قرار دادن 3000 خانوار اجرا گردیده است.



ولی ا... دینی با اشاره به روال معمول گازرسانی به پروژه های مسکونی افزود: تامین گاز شهرک های مسکونی معمولاً پس از پیشرفت 60 تا 70 درصدی پروژه ها صورت می پذیرد ولی در شهرک میلاد مرند بدلیل وجود پروژه های مسکن مهر ابتدا زیرساخت های انرژی در منطقه فراهم گردیده که این امر زمینه ساز ایجاد شرایط و فضای لازم به منظور بهبود شرایط سکونتی و ارتقای خدمت رسانی به مردم از طریق دسترسی آسان و برخورداری از نعمت الهی گاز در کمترین زمان ممکن را گردیده است.



وی متراژ شبکه اجرا شده برای این پروژه را 11 کیلومتر اعلام کرد و ادامه داد: شهرستان مرند از نظر گازرسانی رتبه بالایی را در استان به خود اختصاص داده بطوریکه تمامی شهرها و 95 درصد خانوار روستایی آن هم اکنون از نعمت گاز طبیعی بهره مند می باشند.



دینی با اشاره به سایر پروژه های در دست اجرای این شهرستان تصریح کرد: هم اکنون چندین پروژه گازرسانی به حجم قرارداد بالغ بر 110 میلیارد ریال در شهرستان مرند فعال می باشد که با اتمام این پروژه ها زمینه بهره مندی خانوار روستایی به 98 درصد افزایش خواهد یافت.



وی اظهار داشت: با توجه به بهره مندی غالب مردم این شهرستان از نعمت گاز طبیعی ، اصلی ترین حوزه گازرسانی در شهرستان مرند بخش های صنعتی و تولیدی خواهد بود و این شرکت آمادگی دارد نسبت به واگذاری انشعاب گاز به متقاضیان به منظور فراهم نمودن زیرساخت های اشتغال پایدار اقدام نماید.



مدیر عامل شرکت گاز استان در پایان تصریح کرد: با همکاری و مشارکت مردم و مسئولان زمینه خدمت رسانی و رشد و توسعه اقتصادی از طریق توجه ویژه به بخش های کشاورزی و تولیدی و صنعتی این شهرستان فراهم گردد.

