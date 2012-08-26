اولین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه البرز در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای سازمان، اولین دوره نمایشگاه بین المللی گل و گیاه کرج از 12 تا 16 شهریورماه سال جاری در باغ گلهای پارک شهید چمران واقع در میدان امام حسین(ع) برگزار می شود، در این نمایشگاه تولیدکنندگان گل و گیاه از استانهای مختلف ایران ،شرکتهای تامین کنندگان ادوات و نهاده های باغبانی، شرکتهای فعال در امر محوطه سازی، تشکلها و کانونها و مراکز علمی تحقیقاتی مختلف حضور دارند.



عباس زارع افزود: نمایشگاه مذکور دارای حدود چهار هزار مترمربع فضای سبز سرپوشیده و پنج هکتار فضای سبز خواهد بود که می تواند محلی برای بازدید عموم شهروندان به خصوص علاقمندان به بخش فضای سبز و متخصصان و دانشجویان باشد،‌ همچنین در حاشیه برپایی این نمایشگاه بازارچه عرضه مستقیم گل و گیاه و نهاده های باغبانی دایر خواهد بود.

افتتاح و بازسازی 36 مدرسه در کرج

همزمان با آغاز فصل پاییز و بازگشایی مدارس، 36 مدرسه در مناطق 12 گانه کرج افتتاح و بازسازی می شود.



معاون خدمات شهر شهرداری کرج در دومین جلسه ستاد استقبال از مهر ماه که ظهر امروز و با حضور روسای نواحی چهارگانه آموزش و پرورش، مدیر عامل سازمان تاکسیرانی، مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی، رئیس پلیس راهور کرج و معاون حمل و نقل و ترافیک برگزار شد، از افتتاح و بازسازی 36 مدرسه در سطح مناطق 12 گانه کرج خبر داد و افزود: در هر منطقه یک مدرسه افتتاح و دو مدرسه بازسازی می شود.



سعید صفری با اشاره به افتتاح و بازسازی مدارس، عنوان کرد: لازم است تا روسای نواحی چهارگانه،‌ مدارس مورد نیاز برای بازسازی و افتتاح را ظرف 72 ساعت آینده همراه با یک نماینده به معاونت خدمات شهر معرفی کنند.



این مسئول زیباسازی مدارس را شامل آسفالت،‌ فضای سبز و نقاشی دیوار عنوان و ذکر کرد: تنها زیباسازی مربوط به حیاط مدرسه که شامل کارهای عمرانی می شود در حوزه فعالیت خدمات شهر قرار می گیرد.



وی در ادامه طی هماهنگی با روسای چهارگانه آموزش و پرورش معرفی مدارس در مناطق 1، 9 و 11 را به ناحیه یک، مدارس مناطق 2، 3 و 10 را به ناحیه دو،‌ مناطق 5،‌ 7 و 8 را به ناحیه سه و مناطق 4، 6 و 12 را به ناحیه چهار واگذار کرد.

برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارگران خدمات شهری مناطق 12 گانه شهرداری کرج

برای نخستین بار در سطح شهر کرج، کلاسهای آموزشی برای کارگران خدمات شهری مناطق 12 گانه شهرداری کرج به صورت جداگانه برگزار شد.

مسئول آموزش سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج با اعلام این خبر اظهار داشت: به همت سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج و با همکاری معاونت خدمات شهری شهرداری کرج برای کارگران خدمات شهری منطقه 9 شهرداری کرج، کلاسهای آموزشی برگزار شد.

نوشین ثریا افزود: در این کلاسها مباحثی در خصوص ایمنی و بهداشت کارگران مطرح شد که مورد استقبال کارگران خدمات شهری منطقه 9 شهرداری کرج قرار گرفت.

وی اظهار داشت: همچنین در این مراسم به عوامل و بیماریهایی که کارگران را تهدید می کند و اینکه چه اقداماتی باید برای درمان سرپایی انجام دهند اشاره شد.



تهیه و تدوین طرح آرامسازی ترافیک کرج

مدیر مطالعات و بررسی های ترافیک شهری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج از تهیه و تدوین طرح آرامسازی ترافیک از سوی این معاونت خبرداد.



حبیب الله رزاقی با اعلام این خبر افزود: طرح آرامسازی ترافیک Calming traffic با راهبرد ایجاد آرامش در معابر، کاهش تصادفات در شریان های اصلی شهری تهیه شده است.

وی در خصوص زمان اجرای این طرح عنوان کرد: طرح فوق پس از تصویب اجرایی می شود.

این مسئول اظهارداشت: طرح آرامسازی ترافیک بر اساس ضوابط ملاک عمل و استانداردهای رایج در مهندسی ترافیک توسط مدیریت مطالعات و بررسی ترافیک شهری حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک طراحی شده است.

رزاقی عنوان کرد: در اجرای این طرح اهداف و سیاست های شهرداری لحاظ شده است.



ثبت نام دوره های تخصصی طب سنتی و ورزمالش درمانی در فرهنگسرای طبیعت

مسئول آموزش فرهنگسرای طبیعت شهرداری کرج از آغاز دوره های تخصصی طب سنتی و ورزمالش درمانی برای ترم پاییز در این فرهنگسرا خبر داد.

هاله ترهنده افزود: با توجه به پایان یافتن فصل تابستان و نزدیکی به فصل پاییز، این فرهنگسرا در نظر دارد از روز 15 شهریور ماه سال جاری نسبت به برگزاری دوره های آموزشی ترم پائیزه برای شهروندان کرجی اقدام کند.

وی اظهار داشت: دوره های آموزشی شامل دوره های ورزمالش(دلک) جامع و مقدماتی طب سنتی با همکاری موسسه تحقیقات حجامت کشور در خصوص مباحث خاص گیاهان دارویی و درمانی برگزار می شود.

وی افزود: این فرهنگسرا علاوه بر برگزاری این کلاسها دوره هایی را در زمینه کشاورزی از جمله گیاهان دارویی، باغبانی، طراحی فضای سبز، پرورش گلهای آپارتمانی، پرورش قارچ، پرورش ماهی قزل آلا، آموزش زنبورداری و ... برگزار می کند.



معرفی مدیران نمونه بسیجی استان درهفته دولت

فرمانده حوزه بسیج سیدالشهدا(ع)از معرفی مدیران نمونه بسیجی در سطح استان و منطقه در هفته دولت خبر داد.



رمضان مردانی با بیان این مطلب گفت: هر حوزه بسیج می تواند سه تن از مدیران خود را به عنوان مدیر نمونه سال معرفی کند.

این مسئول در خصوص اقدامات بسیج در هفته دولت عنوان کرد: مراسمی در این هفته با حضور کلیه حوزه های بسیج ادارات و مسئولان تراز اول کشور در سالن شهدای کانون جوان بسیج برگزار می شود.

وی آذین بندی درب سازمان و مناطق در هفته دولت را از دیگر اقدامات بسیج عنوان و ذکر کرد: همچنین در این هفته با هماهنگی مدیران مناطق و سازمان ها مراسماتی در سطح این مناطق برگزار می شود.

فرمانده حوزه بسیج سیدالشهدا(ع) با اشاره به اهمیت مقام شهدا بیان کرد:‌ به مناسبت هفته دولت سرکشی به مزار شهدا و خانواده های کارکنان دولتی که شهید شدند، صورت می گیرد.