ابوالفضل صولتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قهرمان فوتبال باشگاه های برتر استان قم حق حضور در مسابقات لیگ فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان را دارد و برای همین منظور لیگ برتر فوتبال قم با حرارت و جذابیت خاصی برگزار می شود.



برگزاری چهارمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال قم



وی ادامه داد: امسال نیز رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های استان قم چهارمین دوره خود را پیش رو دارد و به همین منظور در جلسه توجیهی با حضور مدیران تیم های شرکت کننده، نحوه برگزاری رقابت ها و آیین قرعه کشی لیگ برتر استان نهایی شد.



مسئول کمیته مسابقات و لیگ هیئت فوتبال قم اضافه کرد: جلسه توجیهی و قرعه کشی مسابقات فوتبال لیگ های برتر و دسته اول بزرگسالان با حضور مسئولین هیئت فوتبال و سرپرستان لیگ برتر و دسته اول برگزار شد.



وی با اشاره به مهمترین مطالب ذکر شده در این جلسه، عنوان داشت: نخستین مصوبه این جلسه تعیین زمان آغاز مسابقات بود که بر اساس آن تیم های لیگ برتری از روز پنجشنبه شانزدهم شهریور ماه بازی های خود را در فصل جدید لیگ برتر آغاز می کنند.



صولتی بیان کرد: این در حالی است که مهلت نقل و انتقالات فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های استان قم به پایان رسیده است و تیم های مدعی حاضر در لیگ تنها تا روز اول شهریور ماه فرصت جابجایی بازیکن را داشتند.



رقابت مدعیان قهرمانی در 14 هفته بازی های رفت و برگشت



وی یاد آور شد: این در حالی است که تاریخ تحویل آلبوم ورزشی و مدارک بازیکنان و کادر فنی تیم های شرکت کننده در مسابقات امسال لیگ برتر فوتبال باشگاه های استان قم تا امروز است و این مهلت دیگر برای هیچ تیمی تمدید نخواهد شد.



مسئول کمیته مسابقات و لیگ هیئت فوتبال قم افزود: در جلسه برگزاری شده، مصوباتی در خصوص رقابت های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های قم داشتیم که بر اساس آن مقرر شد زمان پایان نقل و انتقالات تیم های دسته اول تا روز چهارشنبه پنجم مهر ماه باشد.



وی اظهار داشت: تیم‌های فوتبال پیمان، مبنا صنعت، سوهان گل محمد، صبای نوین، ارم ساز وحدت، همای نوین، اتحاد شادقلی و پناه آفرین هشت تیم حاضر در فصل جدید بازی های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های استان قم محسوب می شوند که بازی های این مدعیان از روز پنجشنبه شانزدهم شهریور ماه آغاز خواهد شد.



صولتی تصریح کرد: تیمی که در پایان رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های قم موفق به کسب عنوان نخست و مقام قهرمانی شود، نماینده این استان در مسابقات فصل آتی لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور جام آزاگان خواهد بود.