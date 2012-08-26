مشکلات زیرساختی سوانح رانندگی در خراسان شمالی را افزایش داده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم سجادی عصر یکشنبه در نشست ستاد دائمی تسهیلات سفرهای تابستانی خراسان شمالی عنوان کرد: یکی از مشکلات اصلی موجود در استان بالا بودن میزان تصادفات و سوانح رانندگی درمحورهای استانی است.

وی مشکلات و کمبودهای زیرساختی جاده‌های خراسان شمالی را یکی از مهم‌ترین دلایل بالا بودن میزان سوانح رانندگی ذکر کرد و افزود: محور بجنورد به جنگل گلستان یکی از این محورهای خطرناک است که با توجه به استقرار این استان در مسیر اصلی تردد مسافران و زایران امام رضا (ع)، شتاب در اجرای طرح چهارخطه کردن این محور بسیار ضروری است.

سجادی همچنین از پلیس راه استان درخواست کرد با استقرار در مکان‌های قابل رویت از کمین کردن برای کنترل و اعمال قانون اجتناب کند.

وی با تاکید بر بهسازی و نوسازی واحدهای خدماتی و غذاخوری بین راهی در استان تاکید کرد و افزود: متاسفانه به نظر می‌رسد برخی واحدهای غذاخوری بین راهی از 30 سال پیش تاکنون تغییر خاصی نکرده اند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان شمالی همچنین با اشاره به آغاز عملیات احداث پل چهار راه خوشی در بجنورد از شهرداری خواست تا نسبت به نصب علایم راهنمایی کافی در مسیرهای جایگزین اقدام کند.

معاون راهداری اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی نیز در این نشست با اشاره به انجام عملیات لکه گیری در محورهای استان اظهار داشت: لکه گیری مسیرهای ارتباطی در استان و به ویژه در محور بجنورد به جنگل گلستان با صرف بودجه‌ای در حدود 500 میلیون تومان انجام شده است.

علی اصغر بدیعی مقدم افزود: همچنین 327 بنر و بیلبورد اطلاع رسانی با پیام‌های هشداردهنده و راهنمایی کننده در مسیرهای ارتباطی استان نصب شده است.

وی اضافه کرد: از این تعداد 80 بنر در مسیرهای ارتباطی شهرستان مانه و سملقان، 74 بنر در مسیرهای بجنورد، 62 بنر در مسیرهای اسفراین، 34 بنر در هر یک از مسیرهای ارتباطی شیروان و جاجرم، 26 بنر در مسیر گرمه و بقیه در فاروج نصب شده است.

وی با اشاره به فعال بودن دو گشت نامحسوس در مسیرهای فاروج و جنگل گلستان عنوان کرد: علاوه بر این 2 گشت، گشت‌های مشترک دیگری نیز با همکاری دیگر دستگاه‌های استان انجام می‌شود.

خراسان شمالی بین دو قطب زیارتی مشهد مقدس و گردشگری شمال کشور قرار دارد.