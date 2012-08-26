به گزارش خبرنگار مهر، دیدار پایانی بیست و دومین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان امروز یکشنبه در اولانباتور مغولستان برگزار شد که طی آن تیم چین در مصاف با کره جنوبی تنها با دو اختلاف امتیاز و با نتیجه 93 بر 91 به پیروزی دست یافت.

چین در حالی نتیجه این بازی را به سود خود تمام کرد که دو سال پیش در دوره پیشین رقابت‎های بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا که در صنعا یمن برگزار شد نیز با شکست دادن کره جنوبی به عنوان نخست یافت.

قهرمانی چینی‎ها در این دوره از مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان دهمین قهرمانی آنها در این رقابت‎ها محسوب می‎شود. چینی‎ها پیش از این 9 مدال طلا، 6 نقره و 2 برنز از حضور در ادوار مختلف این مسابقات کسب کرده بودند.

با قهرمانی تیم چین در بیست و دومین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان، جدول رده بندی نهایی 16 تیم شرکت کننده در این رقابت‏ها کامل شد. جدول رده بندی تیم‎های شرکت کننده در مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا به شرح زیر است:

1- چین

2- کره جنوبی

3- ایران

4- ژاپن

- چین تایپه

6- فیلیپین

7- لبنان

8- عربستان سعودی

9- سوریه

10- هند

11- اندونزی

12- بحرین

13- هنگ کنگ

14- مغولستان

15- قزاقستان

16- سنگاپور