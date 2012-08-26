به گزارش خبرنگار مهر، دیدار پایانی بیست و دومین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان امروز یکشنبه در اولانباتور مغولستان برگزار شد که طی آن تیم چین در مصاف با کره جنوبی تنها با دو اختلاف امتیاز و با نتیجه 93 بر 91 به پیروزی دست یافت.
چین در حالی نتیجه این بازی را به سود خود تمام کرد که دو سال پیش در دوره پیشین رقابتهای بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا که در صنعا یمن برگزار شد نیز با شکست دادن کره جنوبی به عنوان نخست یافت.
قهرمانی چینیها در این دوره از مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان دهمین قهرمانی آنها در این رقابتها محسوب میشود. چینیها پیش از این 9 مدال طلا، 6 نقره و 2 برنز از حضور در ادوار مختلف این مسابقات کسب کرده بودند.
با قهرمانی تیم چین در بیست و دومین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان، جدول رده بندی نهایی 16 تیم شرکت کننده در این رقابتها کامل شد. جدول رده بندی تیمهای شرکت کننده در مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا به شرح زیر است:
1- چین
2- کره جنوبی
3- ایران
4- ژاپن
- چین تایپه
6- فیلیپین
7- لبنان
8- عربستان سعودی
9- سوریه
10- هند
11- اندونزی
12- بحرین
13- هنگ کنگ
14- مغولستان
15- قزاقستان
16- سنگاپور
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