  1. ورزش
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۴۴

بسکتبال جوانان آسیا/

چین برای دهمین بار قهرمان شد/ جدول رده‌بندی 16 تیم

چین برای دهمین بار قهرمان شد/ جدول رده‌بندی 16 تیم

تیم بسکتبال جوانان چین با غلبه بر کره جنوبی به عنوان نخست بیست و دومین دوره رقابت‎های قهرمانی آسیا و انتخابی جهان دست یافت و از قهرمانی خود در این رقابت‌ها دفاع کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار پایانی بیست و دومین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان امروز یکشنبه در اولانباتور مغولستان برگزار شد که طی آن تیم چین در مصاف با کره جنوبی تنها با دو اختلاف امتیاز و با نتیجه 93 بر 91 به پیروزی دست یافت.

چین در حالی نتیجه این بازی را به سود خود تمام کرد که دو سال پیش در دوره پیشین رقابت‎های بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا که در صنعا یمن برگزار شد نیز با شکست دادن کره جنوبی به عنوان نخست یافت.

قهرمانی چینی‎ها در این دوره از مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان دهمین قهرمانی آنها در این رقابت‎ها محسوب می‎شود. چینی‎ها پیش از این 9 مدال طلا، 6 نقره و 2 برنز از حضور در ادوار مختلف این مسابقات کسب کرده بودند.

با قهرمانی تیم چین در بیست و دومین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان، جدول رده بندی نهایی 16 تیم شرکت کننده در این رقابت‏ها کامل شد. جدول رده بندی تیم‎های شرکت کننده در مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا به شرح زیر است:

1- چین
2- کره جنوبی
3- ایران
4- ژاپن
- چین تایپه
6- فیلیپین
7- لبنان
8- عربستان سعودی
9- سوریه
10- هند
11- اندونزی
12- بحرین
13- هنگ کنگ
14- مغولستان
15- قزاقستان
16- سنگاپور

کد مطلب 1681335

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