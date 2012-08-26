اهتمام ویژه دولت نهم و دهم در حمایت از زنان و امور خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، آذر نظری بعد ازظهر یکشنبه در جلسه کارگروه بانوان و خانواده شهرستان شهریار که در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: با گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و پای نهادن بانوان این مرز و بوم به عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، علمی و....، زنان ایران اسلامی توانستند الگویی مناسب و همه جانبه از زنان مسلمان به دنیا ارائه دهند.

این مسئول ادامه داد: به نحوی که هم اکنون زنان بسیاری از کشورهای اسلامی از بانوان ایرانی الگوبرداری می کنند و خواهان استفاده از تجربیات زنان افتخار آفرین ایران اسلامی هستند.

مشاور امور بانوان و خانواده استانداری تهران گفت: با توجه به توطئه های دشمن در انحراف افکار عمومی ضد مسلمانان و ایجاد جنگ نرم با هدف جذب نسل جوان و خانواده ها، مسئولیت بانوان به عنوان سکانداران خانواده بسیار خطیر است که در این زمینه برنامه های خاص و ویژه ای جهت مقابله با دشمنان تدارک دیده شده است.

وی با اشاره به اهتمام ویژه دولت نهم و دهم در راستای حمایت از بانوان، عنوان کرد: طی چند سال اخیر طرح های بسیار مطلوب و حائز اهمیتی در حوزه زنان و خانواده به تصویب رسیده است که امید می رود با توجه بیشتر مسئولان و اهتمام بانوان فعال در زمینه حقوق زنان و امور خانواده، اقدامات مطلوب دیگری نیز در این زمینه صورت بپذیرد.

تهیه منشور امنیتی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی زنان

نظری افزود: یکی از اقدامات مطلوب در زمینه امور بانوان و خانواده، تهیه منشور امنیتی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی زنان است که مرکز امور زنان، از سال گذشته تاکنون در این حوزه فعالیت دارد و امید می رود تهیه و تدوین کامل این منشور، منجر به کاهش مسائل و مشکلات و آسیبهای خانواده ها اثرات مثبتی بگذارد.

این مسئول بیان کرد: مرکز امور زنان و خانواده دارای یک هدف کلان شامل تحکیم بنیان خانواده و سه هدف خرد شامل ارتقای سطح مدیریت امور زنان و خانواده، کاهش آسیبهای خانواده و ارتقای سطح سلامت آن، تقویت ارزشهای اسلامی زنان در جامعه و ارتقای آگاهی و مشارکت آنان در صحنه اجتماع، است که تمام تلاش فعالان عرصه حمایت از بانوان، تحقق این اهداف در سطح عالی است.