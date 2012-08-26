سهم شیروان در مدیریت اجرایی استان رعایت شود

عبدالرضا عزیزی عصر یکشنبه در مراسم کلنگ زنی پروژه تصفیه خانه فاضلاب شیروان اظهار داشت: متاسفانه در طول سال‌های گذشته سهم شیروان به عنوان دومین شهر بزرگ خراسان شمالی، در توسعه و پیشرفت به درستی ادا نشده است.

وی خطاب به استاندار خراسان شمالی گفت: سهم شیروان در مدیریت استان ناچیز است؛ به گونه‌ای که در حال حاضر هیچ کدام از اهالی شیروان در سمت‌های مدیریتی کلان استانی جایی ندارند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با اشاره به کلنگ زنی پروژه تصفیه‌ خانه فاضلاب شیروان تصریح کرد: اگر قرار است پروژه‌ای در شیروان کلنگ زنی شود لازم است پیش از آن بودجه و اعتبار مورد نیاز برای پایان رساندن پروژه تامین شود.

در ادامه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی نیز اظهار داشت: پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب شیروان در زمینی به مساحت 10 هکتار و با اعتبار 220 میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت آب و فاضلاب احداث می‌شود.

سید ابراهیم علوی تصریح کرد: ظرفیت تصفیه خانه شیروان 24 هزار مترمکعب در شبانه روز است و هم اکنون نیز مشاور طرح و پیمانکار این پروژه مشخص شده است.

وی افزود: با احداث این تصفیه خانه که بر اساس افق هزار و 415 طراحی شده است، 142 هزار نفر از جمعیت شیروان زیر پوشش خدمات تصفیه خانه فاضلاب قرار می‌گیرند.

به گفته وی تصفیه خانه فاضلاب شیروان در صورت تامین اعتبار در مدت 36 ماه به بهره برداری می‌رسد.