سیل در جاده چالوس دو رستوران و جاده را تخریب کرد

با بروز این حادثه در اولین ساعات نیروهای پلیس راه البرز، راهداری استان البرز به همراه تیم امداد و نجات هلال احمر در محل حاضر شده و اقدام به انجام عملیات امداد و نجات کردند.

با توجه به شدت بارش و جاری شدن سیل و حرکت سنگها مسئولان بخشداری آسارا از مسافران خواستند در شرایط جوی فعلی از نزدیک شدن به حریم رودخانه و تردد در مسیر سیلاب خودداری کنند.

در این حادثه که در مسیر حسنک در به سمت روستای گرماب رخ داده، با وقوع سیل رستوران نارسیس کاملا تخریب و رستوران گل سرخ به طور کامل آسیب دیده است.

مسئولان بحران و هلال احمر به شهروندان هشدار دادند پس از اطلاع از وضعیت جاده ها اقدام به سفر کنند.

با توجه به شدت بارش و امکان بروز مجدد سیل و ریزش سنگ تردد در این مسیر بسیار خطرناک است.

این حادثه تلفات جانی نداشته است.