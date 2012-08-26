25 طرح پژوهشی اردبیل در جشنواره ملی علم تا عمل حضور می یابد

به گزارش عادل علیپور بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه پژوهش استان اضافه کرد: این طرحها در حوزه تحقیقاتی و پژوهشی بوده و ظرفیتها و توانمندیهای استان را در زمینه علمی و تحقیقی به نمایش خواهد گذاشت.

به گفته وی این جشنواره و نمایشگاه ملی از تاریخ سیزدهم تا شانزدهم شهریور ماه به مدت سه روز در مرکز کشور برگزار می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار اردبیل از تمام دستگاه های اجرایی استان خواست در برگزاری مطلوب این جشنواره و نمایشگاه و شرکت آبرومندانه تلاش کنند.

وی همچنین با بیان اینکه جلسات کارگروه پژوهش با محوریت مراکز دانشگاهی انجام می شود ضرورت تشکیل کمیته های کارشناسی را برای ارائه طرحهای نهایی به کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری خواستار شد.

علیپور با اشاره به برخی اقدامات جزیره ای و عملکرد دستگاه ها به شکل موازی در حوزه پژوهش یادآور شد: باید سعی کنیم به صورت متمرکز اما با تکیه بر توانمندی هر دستگاه نیم تا 3 درصد سهم بودجه پژوهشی و تحقیقاتی از اعتبارات استانی در این حوزه هزینه شود.

وی بر ضرورت بکارگیری فارغ التحصیلان دانشگاهی در حوزه های مختلف تحقیقاتی و پژوهشی تاکید کرد و یادآور شد: در استان اردبیل قابلیت و استعداد مناسبی در زمینه کشاورزی، صنعت و معدن وجود دارد که می توان با تکیه بر آن بخش معدن و صنعت را متحول کرد.

علیپور به بحث کوچک سازی بدنه دولت و کاهش 20 درصدی نیروی انسانی در هر برنامه پنج ساله اشاره و متذکر شد: باید با شناسایی توانمندیهای داخل استان از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود استفاده کرد.