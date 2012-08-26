عملیات اجرایی نخستین کتابخانه استاندارد استان همدان در اسدآباد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آزادبخت در آیین بهره برداری طرح های عمرانی این شهرستان، اظهار داشت: بهسازی و آسفالت راه روستایی بیاج، بهسازی گلزار شهدای شش روستا، گازرسانی روستای نعمت آباد و قره بلاغ، احداث 55 واحد مسکن مددجویی شهری و روستایی و ساخت سلف سرویس مدرسه چنار علیا به بهره برداری رسید.

آزادبخت عنوان کرد: عملیات ساخت نخستین کتابخانه استاندارد نیز در زمینی به مساحت دو هزار و 500 مترمربع که از سوی شهرداری و شورای شهر اهدا شده است با اعتبار 15 میلیارد ریال آغاز شد.

وی بیان کرد: ساماندهی مزار شهدا در شش روستا با اعتبار 9 میلیارد ریال از دیگر طرحهای اولویت دار شهرستان است که با همکاری بسیج سازندگی انجام شده است.