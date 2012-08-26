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۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۲۸

همزمان با هفته دولت؛

29 پروژه عمرانی و آموزشی در پارس آباد بهره برداری شد

29 پروژه عمرانی و آموزشی در پارس آباد بهره برداری شد

پارس آباد – خبرگزاری مهر: همزمان با چهارمین روز از هفته دولت 29 پروژه عمرانی، خدماتی و آموزشی با اعتباری بالغ بر 210 میلیارد ریال در شهرستان پارس آباد افتتاح و بهره برداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یادمان شهدای گمنام، ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور، انبار امدادی هلال احمر، مدرسه روستایی و گازرسانی به 14روستای بخش اصلاندوز با بهره مندی 784 خانوار روستایی از جمله طرحهایی بودند که بعد از ظهر یکشنبه با حضور استاندار اردبیل افتتاح شد.

همزمان با افتتاح این پروژه ها، طرح احداث ایستگاه پمپاژ آب پنج مترمکعبی مغان به صورت آزمایشی افتتاح شد.

این طرح با هدف آبگیری از کانال مغان و انتقال به کانال اصلی خداآفرین در شرق دره رود، جهت تامین آب زراعی و به منظور بهره برداری به موقع و سریع از شبکه و کانال اصلی در محدوده استان اردبیل قبل از بهره برداری از سد قیز قلعه سی و کانال اصلی در محدوده استان آذربایجان شرقی اجرا شده است.

استاندار اردبیل در آیین افتتاح این پروژه ها گفت: امروز به برکت استقرار نظام اسلامی و خدمات دولت، دورترین نقاط کشور از امکانات لازم از جمله آب آشامیدنی، گاز و تلفن و راه ارتباطی مناسب بهره مند هستند.

سید حسین صابری با اشاره به دستاوردهای کسب شده در عرصه های مختلف تصریح کرد: امروز انقلاب اسلامی همچون نگینی درخشان بر تارک دنیا می درخشد و الگو بخش ملتهای آزاده دنیا شده است.

وی افتتاح دهها طرح عمرانی و خدماتی در هفته دولت در مناطق روستایی استان را نشان دهنده توجه و نگاه ویژه دولت به روستاییان دانست و ادامه داد: پیشرفت و توسعه روستاها به رشد و عمران و آبادانی همه جانبه کشور منتج خواهد شد.
کد مطلب 1681356

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