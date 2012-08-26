اظهارات یک شخصیت روسی درباره بحران سوریه/ 3 وزیر در برابر اسد سوگند یاد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، "محمد عبدالستار" وزیر اوقاف سوریه در دیدار با "محمد غالی خوزین" رئیس کمیته اجرایی انجمن توافق اسلامی روسیه، راههای مبارزه با تفکر تکفیری و دفاع از اسلام میانه رو را مورد رایزنی قرار داد.

وزیر اوقاف سوریه در این دیدار تاکید کرد: سوریه به لطف اراده مردم و همدلی آنها پیروز خواهد شد و از بحران کنونی سربلند بیرون خواهد آمد.

وی اظهار داشت : هدف حملات علیه سوریه، نابودی بافت ملی و اجتماعی و پیوند محکم میان مسلمانان و مسیحیان است.

مفتی خوزین نیز ضمن تاکید بر حمایت ملت روسیه و همبستگی آن با مردم سوریه تاکید کرد: سوریه به برکت هوشیاری مردم خود و همبستگی آنها با رهبرانشان می تواند از این بحران سربلند خارج شود.

خبر دیگر اینکه "عدنان عبدو السخنی" وزیر صنایع، "نجم حمد الاحمد" وزیر دادگستری و "سعد عبدالسلام النایف" وزیر بهداشت سوریه در برابر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه سوگند یاد کردند.

همچنین مراسم سوگند "محمد وحید عقاد" استاندار حلب نیز در برابر بشار اسد برگزار شد.