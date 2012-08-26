جزئیات دیداربروجردی با اسد و الشرع/ملت سوریه توطئه ها راناکام می گذارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون سوریه، علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران امروز در دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تاکید کرد امنیت سوریه، امنیت ایران است و دو کشور منافع مشترکی با یکدیگر دارند.



بروجردی بر حمایت مستمر ایران از دولت و ملت سوریه در تمام سطوح و ادامه رایزنی با دمشق درباره هرگونه طرح و ابتکاری برای خروج سوریه از بحران کنونی تاکید کرد.



وی خاطر نشان کرد همانگونه که ایران از تروریسم رنج برد و مرحله دشوار را پشت سر گذاشت، سوریه نیز می تواند این کار را انجام دهد، زیرا ایران و سوریه همانند فولاد سختی هستند که قدرتهای خارجی هر اندازه توطئه چینی کنند، قادر نخواهند بود که خدشه ای به نقش مقاوم آنها وارد کنند.



بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز تاکید کرد آنچه در حال حاضر علیه سوریه جریان دارد، تنها علیه این کشور نیست، بلکه علیه تمام منطقه است.



اسد خاطر نشان کرد : قدرتهای خارجی برای تکمیل طرح خود در تمام منطقه، سوریه را هدف قرار داده اند.



اسد تصریح کرد : همکاری میان کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه برای وادار کردن سوریه به دست برداشتن از مواضع خود هر اندازه باشد، دمشق همچنان به رویکرد مقاوم و دفاع از حقوق مشروع ملتها ادامه می دهد.



وی خاطر نشان کرد : ملت سوریه هرگز اجازه اجرای طرح غربی منطقه ای و دستیابی آنها به اهدافشان را به هر قیمتی نخواهند داد.



رایزنی بروجردی با فاروق الشرع و المعلم



بروجردی در ادامه با فاروق الشرع معاون رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد که طی آن روابط دوجانبه مورد بررسی قرار گرفت.



فاروق الشرع معاون رئیس جمهوری سوریه نیز از مواضع واقع بینانه جمهوری اسلامی ایران در قبال آنچه در سوریه می گذرد، تقدیر کرد.



این دیدار در حالی انجام شد که رسانه های ضد سوری از جمله العربیه مدعی جدایی فاروق الشرع از نظام سوریه و فرار وی شده بودند.



بروجردی همچنین با ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه دیدار کرد.