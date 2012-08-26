بهره برداری از روشنایی دو تونل در محور دشت ارژن- کازرون

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مطالبات مردم کازرون بحث روشنایی تونلهای جاده اصلی کازرون - شیراز بود که با حضور استاندار فارس در هفته دولت این مهم صورت پذیرفت و دو تونل از شش تونل با عنوان فاز نخست در هفته دولت روشن شد.

روشنایی دو تونل از شش تونل محور دشت ارژن - کازرون به طول های 254 و 383 متر با حضور صادق عابدین استاندار فارس، عشایری قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی فارس افتتاح و به بهره برداری رسید.

در این مراسم که در سومین روز از هفته دولت اتفاق افتاد، با صرف هزینه ای بالغ بر سه میلیارد تومان برق این دو تونل تامین و انتقال یافت و اعتبار کابل ها و دیگر جزئیات مربوط به روشنایی تونل نیز 700 میلیون تومان بوده است.

برای چهار تونل دیگر محور دشت ارژن - کازرون هم چهار میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد نیاز است که عملیات احداث روشنایی پروژه های یاد شده نیز در دست اجراست.

طول کل تونلهای(شش تونل) محور کازرون- شیراز یک هزار و 853 متر است.

بهره برداری از 40 طرح در شهرکهای صنعتی فارس

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس از بهره برداری از 40 طرح عمرانی و صنعتی در شهرکهای صنعتی فارس همزمان با هفته دولت خبرداد.

علی همت افزود: برای اجرای این طرحها بیش از 535 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد 23 طرح عمرانی است، گفت: این طرحها در راستای توسعه و تکمیل زیرساختها و زیربناها در شهرکهای صنعتی استان اجرایی شده است.

همت از مهمترین این طرحها را اجرای شبکه های برق، آب ، گاز، فاضلاب، ساختمان اداری، طرحهای آبرسانی وساخت مخزن، زیرسازی، لبه گذاری و آسفالت معابر و خیابانهای شهرکهای صنعتی استان اعلام کرد.

وی همچنین از افتتاح و بهره برداری از 17 طرح صنعتی در شهرکهای صنعتی استان خبرداد و گفت: برای اجرای این طرحها نیز بیش از 500 میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود: با بهره برداری از این طرحها برای 500 نفر اشتغال ایجاد شده است.

وی از مهمترین این طرحها را بهره برداری از کارخانه قوطی یکبار مصرف، کارخانه نورد فولاد، کارخانه ساخت تجهیزات آبیاری قطره ای وسردخانه چندمداره اعلام کرد.

همت با بیان اینکه بیش از این نیز در هفته صنعت و معدن 38 طرح عمرانی و صنعتی افتتاح شده بود، گفت: این طرحها در فاصله بین هفته صنعت و معدن در تیرماه تا شهریور ماه به بهره برداری رسیده است.