  1. سیاست
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۱۲

پایان روز نخست نشست نم/

آخوندزاده: نشست کمیته های سیاسی و اقتصادی جنبش عدم تعهد پایان یافت

آخوندزاده: نشست کمیته های سیاسی و اقتصادی جنبش عدم تعهد پایان یافت

رئیس دوره ای نشست کارشناسان ارشد اجلاس جنبش غیرمتعهدها گفت: دو کمیته اقتصادی و سیاسی خوشبختانه تا دقایقی پیش کار خود را به پایان رساندند و گزارش آنها عصر فردا برای تحویل به اجلاس وزرای خارجه آماده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،مهدی آخوندزاده در پایان روز نخست اجلاس افزود: امروز ریاست نشست کارشناسان از مصر به ایران تحویل داده و جلسات کارشناسان ارشد در دو کمیته برگزار شد.

معاون امور بین الملل وزیر امور خارجه با اشاره به فضای خوب حاکم در نشست امروز گفت: در اجلاس های گذشته بحث ها به درازا می کشید اما کمیته اقتصادی امروز کارش به پایان رسید و گزارش آن فردا ارائه می شود.

آخوندزاده افزود: کمیته سیاسی به جهت تنوع موضوعات روند طولانی تری داشت و در برخی موضوعات اختلاف نظر داشتیم که با مداخله جمهوری اسلامی ایران و مذاکره با طرفین اختلاف هیئت هایی که اشکال داشتند این وساطت را قبول کردند و سند سیاسی نیز آماده شد.

وی گفت: همه کارشناسان ارشد گزارش نهایی خود را برای تحویل به اجلاس وزرای خارجه آماده خواهند کرد.

کد مطلب 1681366

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