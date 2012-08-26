آخوندزاده: نشست کمیته های سیاسی و اقتصادی جنبش عدم تعهد پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر،مهدی آخوندزاده در پایان روز نخست اجلاس افزود: امروز ریاست نشست کارشناسان از مصر به ایران تحویل داده و جلسات کارشناسان ارشد در دو کمیته برگزار شد.

معاون امور بین الملل وزیر امور خارجه با اشاره به فضای خوب حاکم در نشست امروز گفت: در اجلاس های گذشته بحث ها به درازا می کشید اما کمیته اقتصادی امروز کارش به پایان رسید و گزارش آن فردا ارائه می شود.

آخوندزاده افزود: کمیته سیاسی به جهت تنوع موضوعات روند طولانی تری داشت و در برخی موضوعات اختلاف نظر داشتیم که با مداخله جمهوری اسلامی ایران و مذاکره با طرفین اختلاف هیئت هایی که اشکال داشتند این وساطت را قبول کردند و سند سیاسی نیز آماده شد.

وی گفت: همه کارشناسان ارشد گزارش نهایی خود را برای تحویل به اجلاس وزرای خارجه آماده خواهند کرد.