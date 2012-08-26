حضور 3.5 میلیون گردشگر تا پایان تعطیلات در اردبیل پیش بینی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری عصر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات دائمی سفرهای تابستانی اردبیل گفت: هم اکنون با آغاز مرحله دوم مسافرتهای تابستانی بخش عمده ای از گردشگران داخلی به این استان سفر کرده اند که قابل توجه است.

وی با بیان اینکه در نیمه اول تعطیلات تابستانی و در اولین ماه از تعطیلات بیش از دو میلیون و 800 هزار مسافر به اردبیل سفر کردند، افزود: با تحقق سفرهای پیش بینی شده امسال در تعطیلات تابستان میزان گردشگران مرکز استان به رقم شش میلیون نفر می رسد.

فرماندار اردبیل با توجه به حجم مسافران کنونی اردبیل بر ضرورت آمادگی همه دستگاههای اجرایی و شرکتهای خدماتی در پذیرایی شایسته از میهمانان تابستانی تاکید کرد.

وی با اشاره به تعطیلی چند روزه در مرکز کشور یادآور شد: باید با بسیج تمام امکانات مورد نیاز و با حفظ آمادگی و افزایش توان خدمات رسانی، پذیرایی شایسته ای از میهمانان و گردشگر در این استان به ویژه در اردبیل صورت گیرد.

اکبری با اشاره به فعالیتهای مطلوب در زمینه عمرانی، آسفالت ریزی، لکه گیری معابر و زیباسازی شهری، این میزان را ناکافی دانست و اضافه کرد: باید برای رفع نواقص راههای مواصلاتی و برون شهری، تکمیل علائم و تابلوهای راهنمایی و افزایش روشنایی معابر و مسیرهای پرتردد اقدام شود.

وی فعال سازی سرویسهای بهداشتی، کمپهای خدماتی و مهمانسراهای مسافرتی را یادآور شد و متذکر شد: 700 کلاس آموزشی در قالب 65 مدرسه در اردبیل هم اکنون آماده پذیرش از مسافران فرهنگی و نیز دیگر میهمانان تابستانی است.

فرماندار اردبیل همچنین از فعالیت 35 واحد نانوائی و افزایش ساعات پخت و توزیع نان در مرکز استان خبر داد و عنوان کرد: 40 باب مسجد و حسینیه نیز در مراکز پرجمعیت، میادین اصلی و مناطق پرترافیک گردشگری به منظور ادای فرایض دینی و استفاده از امکانات خدماتی و بهداشتی در اردبیل فعال شده است.