به گزارش خبرگزاري "مهر"، آيت الله محمد امامي كاشاني در نماز جمعه تهران اين هفته گفت: اگر در انتخابات رياست جمهوري مشاركت عمومي وجود نداشته باشد، روزنه‌اي براي ورود شيطان ايجاد شده و آمريكا وارد مي‌شود.

خطيب جمعه تهران افزود: آمريكا هم اكنون در يك عراق تكه تكه از نظر جمعيت و بيزار از صدام گير كرده ‌است و اگر وارد خاك ايران شود ، قطعه قطعه خواهد شد و اين مطلب را خودش هم مي‌داند.

وي با اشاره به مشاركت گسترده مردم لبنان در تظاهرات اخير اين كشور، گفت: لبناني‌ها با مشاركت عمومي خود و شركت در راهپيمايي، مشتي به دهان آمريكا زدند و به او گفتند كه غلط نكن.

آيت الله امامي كاشاني گفت: استكبار در گذشته حركت استعماري خود را به صورت مخفيانه دنبال مي‌كرد ولي با پيروزي انقلاب اسلامي و بيداري جوامع اسلامي ديگر نمي‌تواند به شيوه گذشته عمل كند.

وي با تاكيد بر اينكه آمريكا جنايات خود را در پشت الفاظي چون دموكراسي پنهان مي‌كند گفت: آنها هر كسي را كه صدايش بلند شود تروريست مي‌نامند و همه چيز از جمله دين و سياست و اقتصاد را از ديدگاه خود تفسير مي كنند.

امام جمعه موقت تهران در سالروز استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران، 12فروردين را يوم الله و زمينه ساز قيام با عظمت ولي عصر (عج) خواند .

آيت الله امامي كاشاني درخطبه اول نماز جمعه امروز تهران ، افزود: لطف خداوند در اين روز نسبت به مردم ايران جلوه كرد و با فداكاري‌هاي مردم، عنايات خاص ولي عصر(عج) و رهبري امام بزرگوار، نظام اسلامي در كشور برقرار شد.

خطيب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به اينكه اهداف انسانها به دو دسته ميان مدت و نهايي تقسيم مي‌شود، تصريح كرد: پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران، هدف ميان مدت است كه زمينه‌اي براي رسيدن به هدف نهايي كه همان قيام امام عصر است، خواهد بود.

امامي كاشاني ظهور امام عصر (عج) و گسترش عدل و عدالت در جهان را آرزوي همه مسلمانان و حتي مسيحيان و يهوديان دنيا خواند و از جوانان كشور و فرزندان اسلام در تمام كشورها خواست به اين ارمغان الهي توجه كنند و با حركت مستقيم بسوي نور از ظلم‌ها و گرفتاري ها مايوس نشوند و اميد داشته باشند.

وي تاكيد كرد: اميد داشته باشيد زيرا اميد طبيعت انسان است و ياس و ناميدي خلاف طبع انسان است، زيرا رحمت الهي قطعي است و انسانها بايد بسوي رحمت خدا حركت كنند.

امامي كاشاني در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اينكه دشمنان انقلاب و نظام اسلامي براي گمراه كردن جوانان اين مرزو بوم كمين كرده و نقشه مي‌كشند، گفت: جوانان بايد با اميد به آينده و دوري از ياس و ناميدي تمام نقشه‌هاي دشمنان را نقش برآب كنند.

وي افزود : دشمن در كمين است و براي گمراه كردن جوانان ما برنامه هاي همه‌جانبه تدارك ديده و حتي بانفوذ در مراكز ديني و مذهبي با ترفندهاي گوناگون براي اغفال جوانان اين كشور تلاش مي‌كند .

خطيب نماز جمعه تهران، پيروزي انقلاب و مجاهدتهاي جوانان و خون شهدا را جهاد اصغر توصيف كرد و گفت: جهاد اكبر اين است كه ما ارزشهاي انقلاب را حفظ كنيم و نگذاريم اين ارزشهاي ديني و انساني كه با خون شهدا بدست آمده از بين برود.

وي همچنين با تاكيد بر اينكه آينده درخشان خواهد بود و پيروزي با مومنان و صالحان است، گفت:تمام اين قدرتهاي پوشالي منسوخ خواهند شد و ظلم سرنگون مي‌شود و روزي خواهد رسيد كه جلوه همه انبيا و اوليا يكجا فروغ خود را نشان دهد.

آيت الله امامي كاشاني همچنين به روز سيزدهم فروردين اشاره كرد و گفت: همه روزها روز خداست و هر روزي كه لطف خدا شامل انسان شود، مبارك است .

وي افزود: 13يك عدد است و به تنهايي نحس و شوم نيست، بلكه روزي كه خدا در آن روز به ما غضب كند روزي شوم و نحس خواهد بود .



همچنين حجت‌الاسلام ‌ والمسلمين قرني در سخنراني پيش از خطبه هاي نماز جمعه امروز تهران جهاد امام حسين (ع) را جهاد بالحب (جهاد از روي عشق) خواند و با بيان اينكه ميدان كربلا، ميدان تكليف و جهاد بود، افزود: شب عاشورا، شب عيد و وصال است.



قرني گفت: ما از عاشورا فقط ذكر مصيبت و گريه را درك كرده‌ايم، هر چند اين كار هم خوب است ولي عاشورا منظر ديگري هم دارد و شب عاشورا در حقيقت شب عيد وصال است.



وي افزود : از روز عاشورا تا اربعين حسيني، حضرت زينب (س) هنرمندانه نقش خود را ايفا كرد و باعث تسلي اهل بيت (ع) شد .

وي با اشاره به اشغال سرزمين‌هاي اسلامي توسط آمريكا، ابراز اميدواري كرد كه شر آمريكا از بلاد مسلمين به خصوص عراق ريشه‌كن شود و مردم عراق خود، آزادانه سرنوشتشان را تعيين كنند.