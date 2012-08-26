فرقی بین دموکراتها و جمهوریخواهان وجود ندارد/ جنگ و بحران هدیه به مردم آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، " تونی کارتولوچی" تحلیلگر و پژوهشگر مسائل ژئوپلتیک دربانکوک در مطلبی در وبلاگ شخصی خودش با اشاره به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا و رقابت "باراک اوباما" نامزد حزب دموکرات و " میت رامنی " نامزد حزب جمهوری خواه نوشت : فرقی نمی کند مردم آمریکا به چه کسی رای بدهند در هر صورت جنگ ، فروپاشی اقتصادی و ویرانگری شخصی این افراد در انتظار آنها است.

کارتولوچی می نویسد اگر مردم آمریکا در انتخابات آتی به " اوباما " رای دهند او برای آنها جنگ با سوریه ، سپس جنگ با ایران و رویارویی با روسیه و چین را به ارمغان خواهد آورد و این امر که خواسته و به نفع سرمایه گزاران شرکت های بزرگ نفتی است موجب افزایش قیمت نفت و فروپاشی اقتصاد آمریکا و وخامت اوضاع مالی عامه مردم آمریکا خواهد شد.

او ادامه می دهد : فرقی نمی کند اگر آنها به میت رامنی هم رای دهند جنگ با سوریه و بعد ایران و رویارویی با روسیه و چین در انتظار مردم آمریکا است و نتیجه اش فروپاشی اقتصادی آمریکا و افزایش قیمت نفت است، امری که خواسته و تامین کننده منافع شرکت های بزرگ نفتی و سرمایه گزاران آنها است.

وی معتقد است از آنجایی که کاخ سفید نقش "روابط عمومی" شرکتهای بزرگ وال استریت و لندن را بر عهده دارد، لذا فرقی نمی کند که ساکنین آن چه کسانی باشند و تغییرات جزئی در ساکنین آن تغییری در اهداف کلی و برنامه های آن به وجود نخواهد آورد.

وی معتقد است ساده انگارانه است که فکر کنیم سرمایه گزاران بزرگ چند میلیارد دلاری منافع خودشان را فدای منافع جمعی عده ای رای دهنده غافل و بی اطلاع و لزوما بی قدرت کنند.

کارتولوچی در پایان می نویسد سیاست خارجی آمریکا را برای اوباما و رامنی شرکتهای بزرگ مالی و سرمایه گزاری می نویسند، شرکتهایی که حامیان مالی اتاقهای فکر و اندیشکده ها هستند.