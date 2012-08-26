بانوان پیگیر مطالبات خود باشند/ درخشش بانوان شهریاری در عرصه های مختلف

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری بعد ازظهر یکشنبه در جلسه کارگروه بانوان و امور خانواده شهریار که با حضور مشاور امور بانوان و خانواده استاداری تهران و در محل سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: بیش از نیمی از جمعیت 650 هزار نفری شهرستان شهریار را بانوان تشکیل می دهند که توجه به این آمار، ضرورت رسیدگی به امور زنان و خانواده و اولویت دهی به این حوزه را آشکار می سازد.

این مسئول ادامه داد: با توجه نقش بسیار موثر زنان در تحکیم بنیان خانواده و تربیت فرزندان، آموزش و ارتقای سطح آگاهی بانوان از مسلئل و اطلاعات روز دنیا، امری بسیار ضروری و قابل توجه است که باید با همت مسئولان ذیربط و بانوان فعال در این زمینه، اقدامتی انجام داد چراکه متاسفانه تا کنون یا به اندازه نیاز، در حوزه بانوان تلاش نشده است و یا تلاشها بی نتیجه مانده است.

پتانسیل و درخشش بی نظیر بانوان شهریاری در عرصه های مختلف ستودنی است



وی به ظرفیت استثنایی بانوان شهرستان شهریار اشاره کرد و گفت: بانوان شهرستان شهریار در عرصه مختلف فرهنگی، ورزشی، علمی و .... درخشیده اند، به عنوان مثال در حوزه کارهای فرهنگی و فعالیتهای قرآنی، همچنین با کسب مدالهای متنوع درعرصه ورزش به افتخارآفرینی برای کشور پرداخته اند.

جوهری افزود: بسیاری از بانوان با دستان خالی و بدون حمایت، اقدام به فعالیتهای مختلف کردند و به نتایج مطلوبی نیز دست یافتند که این مساله باید مورد بررسی قرار گیرد و با حمایت از سوی مسئولان، هدایت و ساماندهی شود تا بتوان از توانمندی و استعدادهای آنان در عرصه های مختلف استفاده کرد.

بانوان پیگیر مطالبات خود از مسئولان باشند



این مسئول با تاکید بر لزوم همکاری بانوان فعال و مسئولان، بیان کرد: بانوان فعال در حوزه زنان و خانواده، می توانند با برقراری جلسات مکرر به طرح بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی مربوط به بانوان که از دید مسئولان پنهان است، بپردازند و در جهت رفع این مشکلات گام بردارند.

فرماندار شهرستان شهریار اظهار داشت: بانوان باید پیگیر مطالبات خود از مسئولان باشند، همچنانکه پیگیری بانوان شهرستان شهریار در زمینه ایجاد امنیت اجتماعی بانوان و استفاده مطلوب آنان از امکانات موجود در سطح شهر، منجر به اهتمام ویژه مسئولان در احداث پارکی ویژه بانوان، شد.

وی اضافه کرد: طبق برنامه ریزیها مقرر شده است که پارک بانوان شهر اندیشه تا پایان سال جاری افتتاح شود و مورد استفاده بانوان قرار گیرد.