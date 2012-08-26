  1. سیاست
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۴۷

دیدار وزیرامورخارجه جمهوری کومور با وزیرامورخارجه کشورمان

دیدار وزیرامورخارجه جمهوری کومور با وزیرامورخارجه کشورمان

محمد بکری عبدالفتاح شریف وزیرامورخارجه کومور روز یکشنبه با وزیرامورخارجه کشورمان دیدار و در خصوص روابط دوجانبه دیدار و گفتگو کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، صالحی در این دیدار با اشاره به تجارب و ظرفیتهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی آمادگی کشورمان را برای توسعه بیشتر روابط و ارائه این تجارب به کومور اعلام کرد .

وزیرامورخارجه جمهوری کومور نیز با تشکر از توجه و مساعدتهای کشورمان بهره گیری از تجارب کشورمان در زمینه های یاد شده استقبال کرد .
 

کد مطلب 1681379

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