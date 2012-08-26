15 پروژه عمرانی و اقتصادی در بیله سوار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بیله سوار عصر یکشنبه در مراسم افتتاح این طرحها گفت: بهره برداری از پروژه های عمرانی و اقتصادی در هفته دولت نشان دهنده فعالیتهای دولت در زمینه توسعه تمام مناطق استان است.

رسول زیبانژاد این افتتاح ها را در راستای عدالت محوری عنوان کرد و افزود: بیش از 50 درصد افتتاحهای هفته دولت امسال در مناطق روستایی است و بی شک بهره این اقدامات در آینده مشخص خواهد شد.

وی افتتاح پروژه خط انتقال آب جعفرآباد مغان با اعتبار بیش از 11 میلیارد ریال را از مهمترین پروژه های افتتاحی در این شهرستان برشمرد و یادآور شد: این خط انتقال به طول شش کیلومتر مشکل افت فشار در برخی نقاط شهر جعفرآباد را برطرف خواهد کرد.

فرماندار بیله سوار همچنین از پیشرفت فیزیکی 70 درصدی پروژه تصفیه خانه فاضلاب این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: برای این طرح به عنوان یکی از پروژه های مهر ماندگار استان 68 میلیارد ریال هزینه شده و برای تکمیل آن اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال دیگر نیاز است.

وی با بیان اینکه این پروژه مهم نیز در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید، متذکر شد: فاز اول پروژه مجتمع خروسلو در حوزه آب و فاضلاب روستایی برای آبسانی به 17 هزار نفر از روستاییان نیز در دست اجراست و هم اکنون با 15 درصد پیشرفت فیزیکی در خرداد سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

همچنین با حضور استاندار اردبیل در روستای خلیفه لو مدرسه شش کلاسه این روستا افتتاح شد. این مدرسه با زیربنای هزار و 100 مترمربع با هزینه اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 500 میلیون ریال احداث شده و مجهز به آزمایشگاه، کتابخانه و تعمیرگاه فنی و حرفه ای است.

گفتنی است خط انتقال برق، بهره برداری از عملیات زهکشی هزار و 500 هکتار از اراضی روستایی، خوابگاه دانش آموزی کمیته امداد بیله سوار و... از دیگر طرحهایی بود که امروز در این شهرستان افتتاح شد.