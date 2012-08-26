به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا عزیزی عصر یکشنبه در مراسم افتتاح شرکت بهار نارنج شرق شیروان گفت: متاسفانه گاها دیده می‌شود در وضعیت فعلی که کشور نیاز به تولید ملی بیش از هر زمان دیگری وجود دارد، بانک‌ها حمایت خوبی از تولید کنندگان نمی‌کنند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر عملا تولیدکنندگان برای بانک‌ها کار می‌کنند و باید با کار و تلاش شبانه روزی، فقط سود بانک‌ها را بپردازند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خواستار حمایت جدی مدیران بانک‌ها از تولید کنندگان شد و تصریح کرد: در شرایط فعلی باید تلاش کنیم تا زمینه ارتقاء تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این شرکت با حضور استاندار خراسان شمالی، نماینده مردم شیروان درمجلس شورای اسلامی، امام جمعه شیروان و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی در چهارمین روز از هفته دولت به بهره برداری رسید.

شرکت بهار نارنج شرق تولید کننده انواع محصولات خیارشور، مرباجات، ترشیجات و زیتون است که با سرمایه بالغ بر 10 میلیارد ریال و ظرفیت تولید 2 هزار تن محصولات فوق در سال با مشارکت بانک صادرات و با اشتغال زایی مستقیم 22 نفر راه اندازی شده است.

این شرکت، در شهرک صنعتی شیروان و در زمینی به مساحت 1800 متر مربع و بنای 500 متر مربع سوله و 160 متر مربع ساختمان اداری و سرایداری راه اندازی شده است.