  1. بین الملل
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۱۳

وزیر کشور لیبی استعفا کرد

وزیر کشور لیبی استعفا کرد

وزیر کشور لیبی انتقادهایی که از عملکرد نهادهای امنیتی به ویژه وزارت کشور می شود را تاب نیاورد و استعفا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، "فوزی عبد العال" وزیر کشور لیبی در اعتراض به انتقادهایی که به عملکرد وی به ویژه پس از افزایش خشونتها در این کشور شده است، از سمت خود استعفا کرد.

وی افزود: استعفای من در اعتراض به انتقادهایی است که اعضای کنگره ملی علیه کمیته های امنیتی می کنند. نمی دانم استعفایم پذیرفته می شود یا خیر، اما تحت هیچ شرایطی از موضع خود عقب نشینی نمی کنم.

شایان ذکر است پس از انفجارهای اخیر "طرابلس" و "زلیتن" اعضای کنگره ملی لیبی، وزارت کشور و کمیته های امنیتی را مسئول دانسته و خواستار انحلال کمیته های امنیتی شده بودند.

کد مطلب 1681384

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