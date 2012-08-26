200 خودرو و موتورسیکلت در شرق استان تهران توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران کرانیان اظهار داشت: این تعداد خودرو متعلق به رانندگان خطرساز در جاده‏های شرق استان تهران است و 200 وسیله نقلیه توقیفی در چند مدت اخیرشامل 43 خودرو در انواع مختلف و 157 موتورسیکلت می‏ شود.

وی اضافه کرد: در ترافیک‏های سنگین رفتار رانندگان حادثه‏ ساز که برای جان خود، سرنشینان و سایر مسافران ایجاد خطر می ‏کنند، از نگاه پلیس دور نیست؛ هدف پلیس راه و سایر مسئولان خدمات ‏رسان در جاده‏های شرق استان تهران نیز ایجاد فضای امن روانی برای مردم در حین انجام مسافرت‏های تابستانی است.

کرانیان ادامه داد: در ایام تعطیل شش ماهه نخست سال به ویژه روزهای نوروز و پایانی شهریورماه شاهد افزایش سفرهای اهالی پایتخت و سایر نقاط کشور به نواحی شمالی هستیم؛ از این رو محورهای شرق استان تهران به ویژه محور هراز و جاده دماوند ـ‌ فیروزکوه در چنین روزهایی شاهد ترافیکی با حجم چندین برابر وضع عادی است.

فرمانده پلیس راه شرق استان تهران افزود: متأسفانه در جریان این ترافیک سنگین، عده‏ای معدود از رانندگان با ناشکیبایی، شتاب غیرمنطقی و حرکات خطرساز، جان خود و دیگران را با خطرات جدی مواجه می ‏سازند.

وی ادامه داد: مجموعه فرماندهی پلیس راه شرق استان تهران بدون کوچک‏ترین اغماض و به صورت قاطع با چنین رانندگان خطرسازی برخلاف میل باطنی و حتی با وجود حضور سرنشینان و خانواده فرد متخلف برخورد قانونی کرده و از ادامه سفر آنها جلوگیری می‏ کند.

اساسنامه کانون نخبگان رودهن برای پرورش نیروهای جوان تدوین شد

بخشدار رودهن اظهار داشت: اساسنامه کانون نخبگان رودهن به منظور پرورش نیروهای جوان تدوین شد.

رضا طاهرخانی در نشست نخبگان رودهن که با حضور امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی، شهردار رودهن، رئیس اداره ورزش و جوانان بخش رودهن، عضو شورای اسلامی شهرستان دماوند و جمعی از نخبگان این منطقه در سالن نشست‏های بخشداری برگزار شد، افزود: رودهن دیاری نخبهپرور است و به همین منظور، تدوین اساسنامه کانون نخبگان این بخش برای نخستین بار در منطقه در دستور کار قرار گرفت.

طاهرخانی بیان کرد: نشست نخبگان رودهنی برای بار نخست در سطح این بخش چندی پیش برگزار و نقطه‏نظرات آنها از سوی مسئولان امر استماع شد.

وی افزود: نظرات بسیار خوبی در آن جلسه از سوی نخبگان مطرح شد که همه آنها برای مسئولان امر تا حد بسیاری حائز اهمیت است.

بخشدار رودهن تصریح کرد: از جمله ملزومات آغاز کار رسمی این کانون متشکل از نخبگان بخش رودهن تدوین اساسنامه‏ ای راهبردی بود که این مهم محقق شد.

300 واحد مسکن مهر آبسرد بهره ‏برداری می شود

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دماوند از بهره‏ برداری 300 واحد مسکن مهر شهر آبسرد تا پایان دولت دهم خبر داد.

سجاد رضایار اظهار داشت: طرح مسکن مهر آبسرد از سال گذشته کار خود را آغاز کرد که در سایه حمایت‏های همه‏ جانبه مسئولان استانی و شهرستانی این پروژه با روندی مناسب به کار خود ادامه می ‏دهد.

وی اضافه کرد: امیدواریم 300 واحد مسکن مهر شهر آبسرد تا پایان دولت‏های نهم و دهم تحویل متقاضیان شود؛ سایت این پروژه خانه ‏سازی نیز به طور کامل توسط کارشناسان امر طراحی شده است.

رضایار ادامه داد: فونداسیون واحدهای مسکونی آن نیز توسط مجموعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دماوند صورت اجرایی به خود گرفته و سازه ‏های اسکلتی این طرح وارد شده و همه سعی خود را برای اتمام هرچه سریع‏تر این طرح انجام می‏ دهیم.