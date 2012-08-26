200 خودرو و موتورسیکلت در شرق استان تهران توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران کرانیان اظهار داشت: این تعداد خودرو متعلق به رانندگان خطرساز در جادههای شرق استان تهران است و 200 وسیله نقلیه توقیفی در چند مدت اخیرشامل 43 خودرو در انواع مختلف و 157 موتورسیکلت می شود.
وی اضافه کرد: در ترافیکهای سنگین رفتار رانندگان حادثه ساز که برای جان خود، سرنشینان و سایر مسافران ایجاد خطر می کنند، از نگاه پلیس دور نیست؛ هدف پلیس راه و سایر مسئولان خدمات رسان در جادههای شرق استان تهران نیز ایجاد فضای امن روانی برای مردم در حین انجام مسافرتهای تابستانی است.
کرانیان ادامه داد: در ایام تعطیل شش ماهه نخست سال به ویژه روزهای نوروز و پایانی شهریورماه شاهد افزایش سفرهای اهالی پایتخت و سایر نقاط کشور به نواحی شمالی هستیم؛ از این رو محورهای شرق استان تهران به ویژه محور هراز و جاده دماوند ـ فیروزکوه در چنین روزهایی شاهد ترافیکی با حجم چندین برابر وضع عادی است.
فرمانده پلیس راه شرق استان تهران افزود: متأسفانه در جریان این ترافیک سنگین، عدهای معدود از رانندگان با ناشکیبایی، شتاب غیرمنطقی و حرکات خطرساز، جان خود و دیگران را با خطرات جدی مواجه می سازند.
وی ادامه داد: مجموعه فرماندهی پلیس راه شرق استان تهران بدون کوچکترین اغماض و به صورت قاطع با چنین رانندگان خطرسازی برخلاف میل باطنی و حتی با وجود حضور سرنشینان و خانواده فرد متخلف برخورد قانونی کرده و از ادامه سفر آنها جلوگیری می کند.
اساسنامه کانون نخبگان رودهن برای پرورش نیروهای جوان تدوین شد
بخشدار رودهن اظهار داشت: اساسنامه کانون نخبگان رودهن به منظور پرورش نیروهای جوان تدوین شد.
رضا طاهرخانی در نشست نخبگان رودهن که با حضور امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی، شهردار رودهن، رئیس اداره ورزش و جوانان بخش رودهن، عضو شورای اسلامی شهرستان دماوند و جمعی از نخبگان این منطقه در سالن نشستهای بخشداری برگزار شد، افزود: رودهن دیاری نخبهپرور است و به همین منظور، تدوین اساسنامه کانون نخبگان این بخش برای نخستین بار در منطقه در دستور کار قرار گرفت.
طاهرخانی بیان کرد: نشست نخبگان رودهنی برای بار نخست در سطح این بخش چندی پیش برگزار و نقطهنظرات آنها از سوی مسئولان امر استماع شد.
وی افزود: نظرات بسیار خوبی در آن جلسه از سوی نخبگان مطرح شد که همه آنها برای مسئولان امر تا حد بسیاری حائز اهمیت است.
بخشدار رودهن تصریح کرد: از جمله ملزومات آغاز کار رسمی این کانون متشکل از نخبگان بخش رودهن تدوین اساسنامه ای راهبردی بود که این مهم محقق شد.
300 واحد مسکن مهر آبسرد بهره برداری می شود
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دماوند از بهره برداری 300 واحد مسکن مهر شهر آبسرد تا پایان دولت دهم خبر داد.
سجاد رضایار اظهار داشت: طرح مسکن مهر آبسرد از سال گذشته کار خود را آغاز کرد که در سایه حمایتهای همه جانبه مسئولان استانی و شهرستانی این پروژه با روندی مناسب به کار خود ادامه می دهد.
وی اضافه کرد: امیدواریم 300 واحد مسکن مهر شهر آبسرد تا پایان دولتهای نهم و دهم تحویل متقاضیان شود؛ سایت این پروژه خانه سازی نیز به طور کامل توسط کارشناسان امر طراحی شده است.
رضایار ادامه داد: فونداسیون واحدهای مسکونی آن نیز توسط مجموعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دماوند صورت اجرایی به خود گرفته و سازه های اسکلتی این طرح وارد شده و همه سعی خود را برای اتمام هرچه سریعتر این طرح انجام می دهیم.
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