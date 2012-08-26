رگبار، رعد و برق و وزش باد در اقصی نقاط کشور

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در بررسی نقشه های هواشناسی طی دو روز آینده برای سواحل خزر، ارتفاعات البرز و کرمان افزایش ابر و رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد پیش بینی می شود.

به گفته وی، همچنین طی سه روز آینده برای شمال غرب کشور، غرب استان هرمزگان، شرق و جنوب استان فارس، دامنه های زاگرس مرکزی و جنوبی در ساعات بعد ازظهر و شب رگبار و رعد و برق و وزش باد و برای مناطق شرقی پدیده گرد و خاک را خواهیم داشت.

امیدوار اظهار داشت: همچنین طی 3 روز آینده در سواحل جنوبی دریای خزر دما 4 تا 5 درجه افزایش می یابد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: فردا آسمان تهران کمی ابری در بعد ازظهرهمراه با رشد ابر در ارتفاعات همراه با وزش باد و بارش پراکنده است.

