مسئولان سبب خودتحریمی و فرار سرمایه گذاران نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم بنا مولایی شامگاه یکشنبه در نشست تخصصی کمیسیون صنعت و معدن استان که در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان برگزار شد، اظهار داشت: امروزه علاوه بر پشت کردن دشمن به ایران و تحریم همه جانبه شاهد خودزنی و خودتحریمی هستیم مسئولان عامل فرار سرمایه گذاران از ایران شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر یک سرمایه گذار یک میلیارد تومان در بانک بگذارد و سود سالانه 200 میلیون تومانی می تواند دریافت کند که این کار امروزه در ایران راحترین کار شده است.



بنا مولایی افزود: این سرمایه گذار دیگر هیچ مزاحم و بازرسی از هیچ دستگاه و ارگان برای مشکل تراشی نخواهد داشت ولی یک سرمایه گذاری که در بخش صنعت سرمایه گذاری می کند بعد از یک سال چقدر درآمد کسب خواهد کرد؟

نایب رئیس اتاق بازرگانی استان البرز تصریح کرد: این فرد باید جواب چندین بازرس و افراد مختلف را نیز بدهد.



وی با بیان اینکه برخی از کارهای عامل فرار سرمایه گذاران از ایران هستند، اضافه کرد: مقام معظم رهبری بر شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تاکید کرده اند ولی تاکنون هیچ وزیری برای حمایت از این شعار راهکار ارائه نداده است.



بنا مولایی افزود: دنیا که به ما پشت کرده است و اگر خودمان هم به خودمان پشت کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد.



نایب رئیس اتاق بازرگانی استان البرز گفت: در طول 30 سال انقلاب به دلیل تصمیم گیری های غلط چقدر سرمایه گذار از کشور فرار کرده است؟