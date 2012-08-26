افزایش ارتباط با تجار روسیه بهترین راه دسترسی به این بازار بزرگ است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مسکو، به منظور آشنایی با راههای حضور موثر در بازار روسیه عصر روز یکشنبه جلسه ای با حضور نیما بصیری نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین و تعدادی از تولید کنندگان و صادرکنندگان خشکبار استان قزوین با فعالان اقتصادی ایرانی مقیم مسکو در هتل وگای مسکو برگزار شد.





در این نشست تخصصی کوروش مجیبیان گفت: در روسیه که بازار بزرگ مصرف کالاهای مختلف است محصولات ایرانی به ویژه مواد غذایی و خشکبار طرفدار زیادی دارد اما در زمینه معرفی کالا خوب عمل نشده است.



وی افزود: با ارتباط بیشتر با تجار و بازرگانان این کشور از طریق اعزام هیئت های تجاری، تبلیغ کالا، توجه به کیفیت کالا می توانیم حضور بیشتری در این بازار داشته باشیم و به سود مناسبی دست یابیم.



کشمش تاکستان بسیار مرغوب و در روسیه مشتری پسند است



این فعال اقتصادی که بیش از 16 سال در روسیه فعالیت تجاری دارد، تصریح کرد: اگر تجار ایرانی و روسی ارتباط بیشتری با هم برقرار کنند می توان ضمن معرفی توانمندی و ظرفیتهای خود با نیازهای بازار روسیه نیز آشنا شد و برای تامین آن اقدام کرد.





مجیبیان بیان کرد: سالانه دو نمایشگاه بزرگ مواد غذایی در روسیه برگزار می شود که به تجار استان قزوین توصیه می کنیم در این نمایشگاه حضور فعال داشته باشند زیرا اکثر تجار و بازرگانان روسی با شرکت در این نمایشگاه نیازمندی های خود را تامین می کنند و بهترین محل برای معرفی کالا و محصولات ایرانی است.



میوه، خشکبار، مصالح ساختمانی نیاز شدید روسها



مجیبیان یادآور شد: در روسیه مواد غذایی و خشکبار مشتری زیادی دارد به طوری که سالانه 80 هزار تن کشمش، 30 هزار تن برگ زردآلو، 20 هزار تن پسته، 25 هزار تن آلوی مورد نیاز است که از کشورهای دیگر وارد می شود که ایران علیرغم داشتن بهترین خشکبار سهم کمی در این زمینه ایفا می کند.



وی گفت: کاشی و سرامیک، میوه، خیار، سیر، کشمش، پسته و خرما از جمله محصولاتی است که تولید کنندگان استان قزوین می توانند به راحتی آن را تامین و به روسیه صادر کنند.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: کشمش ایران در تولید شیرینی، کیک و کلوچه، انواع لبنیات، تغذیه مدارس مورد استفاده در روسیه قرار می گیرد و ما قادریم همه نیاز این کشور به محصولات یاد شده را تامین کنیم.



توجه به کیفیت و بسته بندی کالا



مجیبیان توجه به کیفیت کالا و بسته بندی آن را در کسب بازار و مشتری مهم دانست و افزود: اگر کیفیت محصولات صادراتی از ایران یکسان باشد و تجار به قراردادها پایبند باشند و اعتماد روسها را جلب کنند و با حوصله و درازمدت در این بازار حاضر شوند به موفقیت خواهند رسید.



وی از ابتکار اتاق بازرگانی قزوین در اعزام هیئت تجاری به روسیه تقدیر کرد و اظهارداشت: افزایش سفرهای تجاری و برپایی نمایشگاههای تخصصی می تواند ضمن معرفی کالاهای ایرانی به تقویت مناسبات تجاری کمک کند.

صادرات محصول با برند تاکستان قزوین



نیما بصیری نائب رئیس اتاق بازرگانی قزوین هم در این نشست گفت: به منظور هماهنگی و عرضه کالای مرغوب از این پس با هماهنگی انجام شده کشمش تاکستان قزوین با برند مشخصی عرضه خواهد شد که این کار ضمن افزایش کیفیت محصول و جلوگیری از صادرات محصولات نامرغوب پراکنده به اعتماد سازی و بازاریابی موفق کشمش تاکستان هم منجر خواهد شد.



وی افزود: با برند سازی محصول ضمن توجه به استاندارد، رنگ، مرغوبیت، بسته بندی و قیمت کشمش محصولی بسیار خوب به مصرف کننده خارجی عرضه می شود که جایگاه ایران را در صادرات حفظ خواهد کرد.



در این جلسه ضمن طرح دیدگاههای تولید کنندگان و صادرکنندگان استان قزوین راههای عقد قرارداد و صادرات کالا مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.