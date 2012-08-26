اداره ثبت احوال شهرستان پیشوا افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان پیشوا در این مراسم گفت: هفته دولت، نماد خدمت رسانی به مردم است و باید از این فرصت برای خدمت رسانی هرچه بیشتر به مردم استفاده کرد.

بهرام ستاری افزود: خدمات آسان و افزایش رضایت مندی مردم از مهمترین اولویتهای ثبت احوال است و استقرار اداره ثبت احوال در شهرستان پیشوا می تواند زمینه خدمت رسانی بیشتر به مردم را فراهم کند.

وی اظهار داشت: پیش از این مردم شهرستان پیشوا مجبور بودند برای انجام کارهای مربوط به ثبت احوال به شهرستان ورامین یا تهران مراجعه کنند.

نشست کارگروه ورزش دفتر نماینده ورامین در مجلس با رئیس اداره ورزش قرچک

نشست کارگروه ورزش دفتر نماینده ورامین در مجلس با رئیس اداره ورزش قرچک برگزار شد.

به منظور تعامل و همکاری دفتر نماینده مردم در شهر قرچک با روسای ادارات این شهر، نشستی با حضور عظیم کمره ای مسئول دفتر دکتر نقوی در شهر قرچک و اعضای کارگروه ورزش این دفتر با حسین قاسی زاده رئیس اداره ورزش و جوانان قرچک در دفتر هیئت فوتبال این شهر برگزار شد .

در این جلسه ضمن بررسی مسائل و موضوعات ورزش قرچک و طرح انتقادات و پیشنهادات ، مقرر شد برای رشد و پیشرفت ورزش این شهر تعامل و ارتباطات بیشتری در قالب نشست های تخصصی صورت گیرد.