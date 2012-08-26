70 درصد کارگران استان البرز قراردادی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس میرباذل شامگاه یکشنبه در نشست تخصصی کمیسیون صنعت و معدن استان که در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان برگزار شد، اظهار داشت: واحد های تولیدی جدید اکثراً با کارگران خود قرارداد کوتاه مدت انعقاد می کنند و بعد از یک مدتی رابطه کارگر با کارخانه قطع می شود و به نوعی معضل ماده 27 خود به خود کمرنگ شده است.



معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز افزود: در خصوص بیمه بیکاری چندین کار صورت می گیرد که اولین کاری که اداره کار انجام می دهد معرفی فرد بیکار به سازمان فنی و حرفه ای است.



میرباذل تصریح کرد: اگر فردی سواد نداشته باشد به مراکز سوادآموزی معرفی می شود.



معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز گفت: پذیرفتن بیکاری فرد به راحتی نیست و باید ثابت شود که وجود کارگر در کارخانه لازم نیست.



وی اظهار داشت: روابط کارگر و کارفرما دارای قانون خاص خود است که بر اساس آن روابط کارگر و کارفرما تعریف شده است و مشکل خاصی نیز وجود ندارد.



تنظیم قرارداد صحیح از بروز مشکلات جلوگیری می کند



میرباذل افزود: تنظیم قرارداد کامل و صحیح از بروز خیلی از شکایت ها و مشکلات بین کارگر و کارفرما جلوگیری می کند.



معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز تصریح کرد: تمام تلاشمان این است که مشکلات بین کارگر و کارفرما را به گونه حل کنیم که سیخ و کباب هیچ کدام نسوزد.