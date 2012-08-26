افتتاح بیش از 40 پروژه طی هفته دولت در اسلامشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین آرام ضمن تبریک هفته دولت اظهار داشت: هفته دولت یادآور فداکاری و ایثار دولتمردانی است که با خون خود برای حفظ ارکان نظام و انقلاب تلاش کردند، شهیدان رجایی و باهنر در رأس دولتمردان خدمتگزار و دلسوز نظام بودند و این دو بزرگوار الگوی مسئولان و مدیران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.

فرماندار اسلامشهر اقدامات دولت نهم و دهم در این شهرستان را بسیار مهم و تاثیرگذار عنوان کرد و گفت: ساخت 2 هزار 500 واحد مسکن مهر، ساخت بزرگترین بیمارستان جنوب غرب استان تهران با چهارصد تخت خواب، ساخت تصفیه خانه فاضلاب، استادیوم پنج هزار نفری، چهارخطه کردن محور احمدآباد مستوفی و پروژه کمربندی جنوبی از جمله اقدامات مهم دولت نهم و دهم در شهرستان اسلامشهراست.

این مسئول عنوان کرد: افتتاح بیش از 40 پروژه عمرانی، کشاورزی و خدماتی طی هفته دولت در شهرستان اسلامشهر صورت خواهد گرفت که بیش از یکصد میلیارد تومان برای افتتاح این پروژه ها هزینه شده است.

