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۵ شهریور ۱۳۹۱، ۲۱:۱۷

افتتاح بیش از 40 پروژه طی هفته دولت در اسلامشهر

افتتاح بیش از 40 پروژه طی هفته دولت در اسلامشهر

اسلامشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار اسلامشهر از افتتاح بیش از 40 پروژه با اعتباری بالغ بر صد میلیارد تومان طی هفته دولت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین آرام ضمن تبریک هفته دولت اظهار داشت: هفته دولت یادآور فداکاری و ایثار دولتمردانی است که با خون خود برای حفظ ارکان نظام و انقلاب تلاش کردند، شهیدان رجایی و باهنر در رأس دولتمردان خدمتگزار و دلسوز نظام بودند و این دو بزرگوار الگوی مسئولان و مدیران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.

فرماندار اسلامشهر اقدامات دولت نهم و دهم در این شهرستان را بسیار مهم و تاثیرگذار عنوان کرد و گفت: ساخت 2 هزار 500 واحد مسکن مهر، ساخت بزرگترین بیمارستان جنوب غرب استان تهران با چهارصد تخت خواب، ساخت تصفیه خانه فاضلاب، استادیوم پنج هزار نفری، چهارخطه کردن محور احمدآباد مستوفی و پروژه کمربندی جنوبی از جمله اقدامات مهم دولت نهم و دهم در شهرستان اسلامشهراست.

این مسئول عنوان کرد: افتتاح بیش از 40 پروژه عمرانی، کشاورزی و خدماتی طی هفته دولت در  شهرستان اسلامشهر صورت خواهد گرفت که بیش از یکصد میلیارد تومان برای افتتاح این پروژه ها هزینه شده است.
 

کد مطلب 1681396

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