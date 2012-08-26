مردم باید نسبت به عملکرد خدمتگزاران خود آگاه شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد شامگاه یکشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دولت مهر، در جمع خبرنگاران افزود: همه دستگاه‌های اجرایی در این نمایشگاه عملکرد هفت ساله خود را در معرض دید عموم قرار داده و آنان را با خدمات خود آشنا می‌کنند.

وی ادامه داد: این نمایشگاه فرصت خوبی برای ارائه عملکرد دولت نهم و دهم در استان در راستای توسعه همه‌جانبه است و در همین رابطه هشت هزار مترمربع فضا برای ارگان‌های مختلف در این نمایشگاه در نظر گرفته شده است.

رئوفی نژاد با بیان اینکه عملکرد ادارات مختلف در 150 غرفه ارائه می‌شود، افزود: با توجه به فرا رسیدن هفته دولت نیز 272 پروژه با 342 میلیارد تومان اعتبار در بخش‌های مختلف به بهره‌برداری خواهد رسید و باید اذعان کرد این کار بزرگی است که در دولت دهم انجام شده است.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه در هفته دولت از 374 دستگاه، مدیر، کارمند و کارگر منتخب طی آئینی تجلیل خواهد شد افزود: خوشبختانه در چند سال گذشته هم‌دلی خوبی بین ارگان‌های مختلف وجود داشت و حاصل آن رضایت‌مندی مردم و مسئولان امر است.

رئوفی نژاد در ادامه با اشاره به اجرای طرح‌های مهر ماندگار افزود: 29 پروژه در قالب این طرح در استان با بیش از سه هزار میلیارد تومان در حال پیگیری است که 21 طرح عمرانی بوده و 8 طرح اقتصادی نیز در این رابطه در حال انجام است و امیدواریم تا پایان کار دولت دهم به بهره‌برداری برسد.

وی ادامه داد: رسانه های جمعی در انعکاس برپایی نمایشگاه دستاوردهای دولت در این استان و اطلاع رسانی آن به مردم نقش بسزایی دارند و باید با جدیت اساسی به این مسئله توجه کنند.