برگزاری مسابقات گل کوچک در طالقان

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات با حضور مسئول اداره ورزش و جوانان شهرستان، معاون امور ورزش، معاون امور جوانان و جمعی از روسای هیئت های ورزشی شهرستان برگزار شد که در پایان به تیم های برتر جوایزی به رسم یادبود اهداء شد.

برگزاری کلاس مربیگری والیبال در بخش آسارا



یکدوره کلاس آموزش مربیگری درجه c والیبال در بخش آسارا برگزار شد.



در این دوره از کلاسها35 ورزشکار از استان البرز حضور داشتند و کلاس آموزش مربیگری در سالن آدران بخش آسارا به مدت یک هفته به صورت تئوری و عملی برگزار شد.



کلاس کارگاه مدیریت ورزشی در بخش آسارا در هفته های آتی برگزار خواهد شد.



نور افشان قهرمان تنیس البرز شد



مسابقات تنیس خاکی استان البرز با قهرمانی بشیر نور افشان پایان یافت.



مسابقات تنیس خاکی با حضور 100 ورزشکار از سوی هیئت تنیس خاکی استان و با همکاری سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج در بین المللی تنیس جهانشهر برگزار شد که در نهایت احمد ورمزیان و بشیر نورافشان به فینال مسابقات راه یافتند که فینال مسابقات بیش از 4 ساعت به طول انجامید که در ست اول نور افشان 7 بر 6 پیروز شد ولی در ست دوم 6 بر 3 بازی را به حریف (بشیر نور افشان) واگذار کرد و در نهایت در ست سوم این بشیر نور افشان بود که با تلاش فراوان با نتیجه 7 بر 6 مسابقه را به نفع خود به پایان رساند.



برگزاری مسابقات بومی و محلی در ساوجبلاغ



یکدوره مسابقات بومی و محلی آقایان در شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد.



در این دوره از مسابقات ورزشکاران در قالب 8 تیم در رده سنی آزاد در سالن ورزشی ولیان واقع در منطقه چندار در دو گروه به صورت دوره ای با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان مسابقات تیم دربند ولیان قهرمان شد، تیم سید محله پل کردان برسکوی دوم ایستاد و تیم دوستان ولیان به کسب مقام سومی رضایت داد.



برگزاری آزمون ارتقاء کمربند در البرز



در این آزمون 663 شرکت کننده در دو بخش آقایان از ساعت 14 الی 15 و بانوان از ساعت 15 الی 20 در محل خانه تکواندو استان برگزار شد.



آزمون آبی به قرمز، تعداد نفرات شرکت کننده 236 نفر ، قبولین 207 نفر، مردودین 29 نفر، آزمون پوم 1 به پوم 2 : تعداد نفرات شرکت کننده 34 نفر، قبولین28 نفر، مردودین6 نفر، آزمون دان 1 به دان 2: تعداد نفرات شرکت کننده 29 نفر، قبولین24 نفر، مردودین25 نفر، آزمون قرمز به پوم 1: تعداد نفرات شرکت کننده 85 نفر، قبولین 50نفر، مردودین 30نفر، آزمون قرمز به دان 1: تعداد نفرات شرکت کننده 28 نفر، قبولین 21نفر، مردودین 7نفر از جمله نتایج آزمون بود.