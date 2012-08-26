وزیر امور خارجه مالزی فردا به تهران می آید

به گزارش خبرنگار مهر، عنیفه عمان وزیر امور خارجه مالزی در راس هیئتی برای شرکت در اجلاس وزرای خارجه جنبش عدم تعهد فردا وارد تهران خواهد شد.

بنا بر این گزارش، عنیفه عمان قرار است در اجلاس وزرای خارجه اعضای جنبش عدم تعهد که روزهای سه شنبه هفتم و چهارشنبه هشتم شهریورماه در مرکز همایش های سازمان صدا و سیما برگزار شود شرکت کند.

به گزارش مهر، اجلاس کارشناسان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد از امروز آغاز شده و قرار است این اجلاس در سطح وزرای خارجه و سران طی روزهای آینده به ترتیب در روزهای 7 و8 و هم چنین 9و 10 شهریور برگزار شود.