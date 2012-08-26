طرح آبرسانی به 9 روستای آمل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح همزمان این طرح ها با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری، اکبرزاده فرماندار آمل و مدیران شهرستانی و جمعی از مردم در روستای "سوته کلا" از توابع بخش مرکزی آغاز شد.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی آمل عصر یکشنبه در این مراسم گفت: در هفته دولت طرح انتقال آب به 9 روستای سوته کلا، کارچی کلا، میانرود، و ارمده، مرزان کلا، چندرمحله، شاهزید، نشل و نجار محله با حدود هزار و 178خانوار افتتاح شد.

مصطفی عباس پور افزود: برای اجرای این طرح ها بیش از 32 کیلومتر لوله گذاری انتقال آب انجام و سه دهنه چشمه بهسازی شد.

وی ادامه داد: برای اجرای طرح انتقال آب به 9 روستای آمل حدود پنج میلیارد و 450 میلیون ریال هزینه شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی آمل، طرحهای اجرا شده در بخش توسعه، بهسازی، نوسازی وبازسازی بخش آب روستایی در این شهرستان در دولت نهم و دهم را شتابان ارزیابی کرد وادامه داد: در این مدت میزان اعتبار اختصاص داده شده برای اجرای طرح های آبرسانی و ترمیم شبکه های روستایی نیز افزایش داشت.

عباس پور یادآور شد: از 343 روستای آمل هم اکنون 37 هزار و300 خانوار که حدود 144هزارنفر از جمعیت روستایی آمل را شامل می شود، از خدمات آب روستایی آمل بهره مند هستند.

شهرستان آمل حدود 400 هزار نفرجمعیت دارد که حدود نیمی از آنها در روستاهای این شهرستان سکونت دارند.