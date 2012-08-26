افزایش 10 هزار تنی ظرفیت تولید ماهیان پرورشی در آمل

سید هادی عقیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون ظرفیت و توان تولید ماهیان پرورشی گرم آبی و سرد آبی در شهرستانهای آمل حدود ده هزار و200 تن بوده که با مزارع پرورش ماهی در دست ساخت در این شهرستان، به ظرفیت تولید نیز افزوده خواهد شد.

وی، تعداد مزارع پرورش ماهیان سرد و گرم آبی در این شهرستان را حدود 305 واحد با تولید حدود ده هزار و200 تن اعلام کرد.

رئیس اداره شیلات آمل ادامه داد: بیشترین حجم تولید ماهی درآمل ماهیان سردآبی در مسیر رودخانه هراز با تولید شش هزار و300 تن در سال از 80 واحد تولیدی است.

وی تصریح کرد: انواع ماهی گرم آبی شامل کپور، آمور، فیتوفاک و بیگ‌ هد از سطح بیش از 200 مزرعه پرورش ماهی در آمل تولید می شود.

عقیلی اضافه کرد: هم اکنون حدود 700 نفر به صورت مستقیم و‌ هزار و 400 نفر به صورت غیرمستقیم در تولید ماهیان پرورشی در شهرستانهای آمل ، نور ومحمودآباد مشغول به کارهستند.

وی یادآور شد: تعداد 40 مزرعه جدید تولید ماهیان پرورشی به روش نیمه متراکم با تولید 680 تن در سال در شهرستان آمل در دست ساخت است.

رئیس اداره شیلات آمل در خصوص افتتاح واحد تولید پروش ماهی به روش نیمه متراکم در روستای باغبانکلا از توابع بخش دابودشت این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: مزرعه پرورش ماهیان سردآبی در روستای باغبانکلا آمل در زمینی به مساحت چهارهزارمتر مربع وزیربنای 450 متر مربع در قالب 10 استخر افتتاح شد.

عقیلی اضافه کرد: برای افتتاح این واحد تولیدی که سالانه 50 تن ماهی قزل آلا تولید خواهد کرد حدود 630 میلیون تومان هزینه شد وبرای چهارنفر نیز شغل ایجاد کرد.

شهرستان آمل از مناطق مهم تولید آبزیان پرورشی در مازندران بوده به طوری که میزان تولید سالانه این شهرستان با صید سالانه از دریای مازندران برابری می کند.