60 درصد اعتبارات مازندران به روستاها اختصاص داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه عصر یکشنبه در مراسم افتتاح سه طرح عمرانی جویبار با بیان اینکه در طول برنامه چهارم و پنجم دولت نهم و دهم اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته، اظهارداشت: از این دولت به عنوان دولت تلاشگر نام بردند.

وی بیان داشت: از نظر نگاه چشمی مازندران استان عقب افتاده اما از نگاه ساخت و آمار تولید رتبه نخست را در کشور داریم که باید رویکرد را تغییر دهیم.

فرزانه با بیان اینکه بیشترین جمعیت در روستاها سکونت دارند، افزود: بیشترین محرومیت ها در روستا بوده که بیش از 60 درصد اعتبارات به روستاها اختصاص داده می شود.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران گفت: سالانه بیش از 22 میلیارد تومان اعتبار به شهرداری ها اختصاص می یابد که باید بین56 شهرداری تقسیم شود.

فرزانه با بیان اینکه همه دولتها برای ایجاد اشتغال یک رویکرد داشتند، اظهار داشت: با توجه به هرم سنی سرشماری سال 85 شاهد هجوم جمعیت جوان است.

وی با بیان اینکه سیاست گذاران بر اساس آمار و ارقام سرشماری سیاست گذاری کردند، افزود: دولتهای گذشته از تبصره های بودجه استفاده کردند اما دولت نهم و دهم با همفکری بانکها از منابع بانکی برای ایجاد اشتغال استفاده کرد.

وی گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه بخش کشاورزی برای امنیت غذایی و اقتصادی کردن فعالیت کشاورزی پیش بینی کرد.

وی افزود: برای اشتغال و مسکن از بانکها و خط اعتباری استفاده که یک تجربه جدید در کشور بوده است.