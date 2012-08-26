ظرفیت های توسعه ای بابل شناخته نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نیازآذری در جلسه شورای اداری بابل بیان داشت: در بخش صنعت، مازندران دارای ظرفیت های خوبی بوده که توجه به این بخش می تواند اشتغال جوانان با استعداد منطقه را به همراه داشته باشد.

وی افزود: شهرستان بابل دارای ظرفیت ها و قابلیت های زیادی بوده و مسئولان مازندران باید مجدانه نگاه ویژه ای به این شهرستان داشته باشند و برنامه های جدی تری را در دستور کار خود قرار دهند.

نیازآذری بیان داشت: دشمنان می خواستند با به شهادت رساندن و کنار گذاشتن شخصیت های نظام همانند رجایی و باهنر، مسیر پیشرفت را از مردم بگیرند، اما فرزندان این ملت با شدت بیشتری به کار خود ادامه دادند تا جایی که امروز ایران ، شاهد دستاوردهای خوبی در همه عرصه ها شده است.

ولایت فقیه در راس حکومت دینی قرار دارد

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران گفت: در حکومت دینی ، نیازهای مادی و معنوی جامعه باید با همدیگر برنامه ریزی شود و این دو نیاز برای جامعه مد نظر خواهد بود.

هادی ابراهیمی، یکی از مولفه های اساسی حکومت دینی را استقرار توحید و خداپرستی در جامعه دانست و افزود: ارتقای سطح آموزشی، علمی و فرهنگی و به عبارتی دیگر رشد و پرورش جامعه یکی از مولفه هایی است که جامعه دینی به دبنال آن بوده و شهرستان بابل در کنکور سال 91 با درخششی که از خود نشان داد این مهم را به اثبات رساند.

وی افزود: عبور جمهوری اسلامی ایران ازگردنه های پیچ وخم به برکت گفتمان مقام معظم رهبری تحقق یافت.

سازمان تاکسیرانی بابل مدافع حقوق شهروندان باشد

فرمانداربابل گفت،: اقدامات خوبی برای ساماندهی و کاهش حجم ترافیک در بابل انجام شده ولی سازمان تاکسیرانی باید مدافع حقوق شهروندان باشد.

محمد مهدوی با اشاره به اینکه، اقدامات خوبی برای ساماندهی و کاهش حجم ترافیک در بابل انجام شده است افزود: باید امکانات رفاهی و تاسیساتی، صندلی و آب سرد کن برای استفاده مسافران تاکسی در سطح شهر نصب شود که این موضوع در حال انجام است.

وی افزد: سازمان تاکسیرانی بابل بعنوان یکی از سازمان های مهم در ساماندهی ایستگاهها و جلوگیری از هرج و مرج خیابان، باید مدنظر داشته باشد که علاوه براینکه حامی تاکسی های سطح شهر بوده مدافع حقوق شهروندان باشد.

افتتاح ساختمان انتقال خون قائم شهر



در چهارمین روز از هفته دولت، ساختمان انتقال خون شهرستان قائم شهر با اعتبار 11 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

فرماندار قائم شهر در مراسم افتتاح این پروژه اظهار داشت: این مرکز در زمینی به مساحت بیش از 800 متر مربع که توسط فرد نیکوکار قائم شهری به نام ناصر مهدوی اهدا شده احداث شد.

علی پیرفلک ادامه داد: این مجموعه در سه طبقه ساخته شده و دارای مرکز خونگیری، آزمایشگاه ، مرکز تحقیقات و پلاسما و بخش های تخصصی و اداری است.