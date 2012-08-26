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۵ شهریور ۱۳۹۱، ۲۲:۰۵

خط فوق توزیع 66 کیلو ولت برازجان به بهره‌برداری رسید

خط فوق توزیع 66 کیلو ولت برازجان به بهره‌برداری رسید

دشتستان - خبرگزاری مهر: خط فوق توزیع 66 کیلو ولت برازجان با حضور مدیرعامل شرکت برق منطقه ای فارس و بوشهر و برخی از مسئولان شهرستان دشتستان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر عصر یکشنبه در آئین بهره‌برداری از  پروژه خط فوق توزیع66کیلو ولت برق ارتباطی پست های برازجان به 230 وحدتیه اظهار داشت: 40 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این پروژه هزینه شده است.

محمدرضا مشفقیان با اهداف اجرای این طرح اشاره کرد و بیان داشت: کاهش میزان خاموشی‌ها، افزایش پایداری ولتاژ در منطقه و افزایش قابلیت اطمینان و پایداری شبکه از مهم‌ترین اهداف اجرای این پروژه است.

وی تقسیم بار برق شهرستان دشتستان بر ری پنج ایستگاه را یکی از مهمترین مشکلات برق دشتستان عنوان کرد و افزود: بار برق دشتستان 306 مگاوات است که باری معادل همین میزان در بوشهرروی هشت ایستگاه تقسیم شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر بر ضرورت توسعه این بخش در دشتستان و افزایش این ایستگاه‌ها برای کاهش بار و جلوگیری از رخداد خاموشی‌ها تاکید کرد و ادامه داد: در حال حاضر این ایستگاه‌ها در دشتستان در شرایط فول باری و در معرض شکنندگی قرار دارند.

وی به دیگر طرح‌های افتتاحی برق در شهرستان دشتستان اشاره کرد و گفت: احداث دو طرح دیگر را نیز در شهرستان دشتستان در دستور کار داریم که توجه و همکاری مسئولان شهرستانی در این زمینه و تسهیل در اجرایی شدن آن را می‌طلبد.

غلامحسین خسروی فرماندار شهرستان دشتستان نیز به بهره‌برداری از پروژه‌هایی با اعتبار 153میلیارد ریال در حوزه‌های آب و انرژی دشتستان اشاره کرد و اظهار داشت:  با همکاری شهرداری و شورای شهر برازجان به زودی مکانی برای احداث ایستگاه بعدی برق در دشتستان در اختیار شرکت برق قرار خواهیم داد.

کد مطلب 1681416

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