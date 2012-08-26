تغییر نقشه سیاسی دنیا در دهه آینده / ایجاد اتاق فکر "نم" در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی وزیرامورخارجه کشورمان که شامگاه یکشنبه در ویژه برنامه اجلاس عدم تعهد در شبکه سراسری صدا و سیمای جمهور اسلامی ایران حضور یافته بود در ابتدای این برنامه با تبریک به ملت ایران برای اقتدار فزاینده جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی گفت: ایران کشوری اثرگذار و نقش آفرین در عرصه بین المللی است و لذا در مسائل منطقه ای و جهانی بدون حضور ایران همه کارها به بن بست خواهد رسید.

اقتدار کنونی ایران مرهون رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی است



وزیرامورخارجه کشورمان در ابتدای سخنان خود یادی از بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کرد و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران را ناشی از رشادت ملت ایران تحت رهبری امام راحل و حضرت آیت الله خامنه ای دانست.

وی در خصوص آخرین اخبار از روز اول اجلاس جنبش عدم تعهد گفت: آخرین خبری که دریافت کردم پایان یافتن بررسی بخش های بحث برانگیز و جنجالی پیش نویس اجلاس بود که موفقیت بزرگی برای کشور میزبان یعنی کشورمان محسوب می شود.

با مدیریت صحیح ایران در اجلاس کارشناسان اختلافات به سرعت به مشترکات تبدیل شد



صالحی با بیان اینکه جنش عدم تعهد از 120 کشور عضو تشکیل شده است که اجماع بر سر مسائل جنجالی و بحث برانگیز در آن بسیار سخت است تاکید کرد: جلسه کارشناسان ارشد و کمیته های فرعی به خوبی پشت سر گذاشته شد و مسائل طوری پیش رفت که مباحث جنجالی برای اجلاس وزرا و به تبع آن اجلاس سران باقی نماند که این موضوع با مدیریت صحیح و مناسب جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد.

وزیرامورخارجه کشورمان در بیان وظایف ریاست جنبش عدم تعهد با بیان اینکه کشور مصر توسط آقای مرسی تا چند روز آینده ریاست اجلاس را به جمهوری اسلامی ایران منتقل خواهد کرد، گفت: کشوری که ریاست نم را برعهده می گیرد برای 3 سال مدیریت برگزاری اجلاس و تنظیم اسناد و همچنین امور پشتیبانی جنبش را برعهده خواهد داشت و پیش نویس اجلاس سه سال آینده را تنظیم خواهد کرد.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص اسناد اجلاس سند اول اجلاس عدم تعهد را سند سیاسی عنوان کرد و در بیان موضوعات آن به 3 فصل مختلف این سند که شامل موضوعات بین المللی ، موضوعات منطقه ای و موضوعات مرتبط با توسعه کشورهای عضو است توضیح داد.

صالحی سند دوم را سند اقتصادی و اجتماعی خواند و در خصوص آن گفت: مسائل مربوط به این سند فردا بررسی خواهد شد.

وزیرامورخارجه کشورمان اظهار امیدواری کرد که همه مسائل مربوط به اسناد با اشتراک نظر همه کشورها به سمتی پیش برود که فضا برای اجلاس وزرای امورخارجه و اجلاس سران به خوبی فراهم شود.

تعداد کشورها و سطح حضور هیئت های عضو از متوسط 15 نشست قبلی نم بالاتر است

وی در ارزیابی از استقبال از اجلاس شانزدهم و مقایسه آن با ادوار قبلی گفت: تعداد کشورها و سطح حضور هیئت های عضو از متوسط 15 نشست قبلی بالاتر است که این دستاوردی بزرگ برای دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در شرایطی است که همه اذعان دارندکه هیچگاه با چنین هجمه ای در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی مواجه نبوده ایم.

صالحی افزود: کشورهای استکباری جنجال رسانه ای بزرگی به راه انداختند که هیچ کشوری به اجلاس عدم تعهد به تهران نخواهد رفت اما با اقداماتی که نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور انجام داده اند موفق شدیم این جنجال ها را به گونه ای مدیریت کنیم که به عکس خواست کشورهای سلطه گر این اجلاس در بالاترین سطح ممکن برگزار شود.

استیصال غربی ها از موفقیت ایران در برگزاری اجلاس ناشی از تلاش دستگاه دیپلماسی کشور است



صالحی به عصبانیت سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در پی موفقیت ایران در برگزاری این اجلاس اشاره کرد و گفت: حضور سطح بالای کشورهای عضو نم به حدی بود که خبرنگاران آمریکایی از سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا پرسیدند که چرا وقتی نمی توانید جلوی حضور کشورها در ایران را بگیرد تا این حد جنجال می کنید.

وزیرامورخارجه کشورمان با بیان اینکه در این چالش بزرگ سیاسی با کشورهای غربی ایران توانست تمام این فضا را عوض کند و اجلاس را در وضعیت کاملا آبرومندانه ای برگزار کند گفت: حال که حضور اکثریت کشورهای عضو و سفر بیش از 50 رئیس دولت به ایران قطعی شده است رسانه های نظام سلطه به این مسئله روی آورده اند که اصل برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد را کم اهمیت جلوه داده و آن را در عرصه جهانی کمرنگ کنند.

وی افزود: در پاسخ به این رسانه ها باید گفت اگر برگزاری این اجلاس مهم نبود چرا در این مدت این همه فضاسازی کردید؟

صالحی از رسانه های داخلی خواست تا با جدیت تناقض های نظام سلطه و رسانه های وابسته در این موضوع را برای ملت عزیز کشورمان نشان دهند.

تاسیس دفتر نم در وین از عوامل موفقیت ایران در پرونده هسته ای است



وزیرامورخارجه کشورمان در خصوص اهمیت جنبش عدم تعهد با اشاره به انتشار کتاب بیانیه های جنبش عدم تعهد درخصوص پرونده هسته ای ایران توسط نمیاندگی ایران در وین، با بیان خاطره ای در مورد برخورد شورای حکام با موضوع هسته ای ایران در سال 2003 گفت: آن زمان بنده به عنوان نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین حضور داشتم و وقتی بحث پرونده ایران در شورای حکام مطرح شد برای ما بسیار غافلگیر کننده بود. بنده از یکی از نمایندگان عضو تروئیکای عدم تعهد خواستم تا به نفع ایران موضع گیری کند اما علی رغم قول ابتدایی به دلایلی نتوانست این موضوع را عملی کند.

صالحی ادامه داد: همان فرد به من پیشنهاد داد تا دفتر جنبش عدم تعهد در وین را تاسیس کنیم که این موضوع منجر به صدور اولین بیانیه جنبش عدم تعهد در مورد پرونده ایران بود که باعث شد تلاش آمریکایی که با قدرت بسیاری می خواستند در همان ابتدا پرونده ایران را از شورای حکام به شورای امنیت ببرند ناکام گذاشت.

ریاست ایران در حساسترین شرایط جهانی بر جنبش عدم تعهد از الطاف الهی به ملت ایران است



وزیرامورخارجه کشورمان در بیان دستاوردهای ریاست ایران در جنبش نم گفت: از الطاف الهی است که ایران زمانی ریاست این جنبش را برعهده می گیرد که جهان با بحران های جدی و عمیقی مواجه است. اروپا و آمریکا با بحران اقتصادی مواجه اند و شمال آفریقا و خاورمیانه در گیر و دار بیداری اسلامی است.

وی افزود: نقشه سیاسی جهان در دهه آینده تغییر خواهد کرد و جهان آینده با توجه به تحولات عمیق فعلی جهان دیگری از منظر ارزشها خواهد بود و میزان پایبندی به اصول و ارزشها شاخص کشورهای جهان خواهد بود.

صالحی با بیان اینکه جنبش عدم تعهد پنجاه و اندی سال پیش اصول چندگانه ای را که حاوی همین ارزشهاست بیان کرده است گفت: این اصول برای همیشه پایدار خواهد بود اما برای عملیاتی کردن آن باید راهکارهای دقیق و اصولی در نظر گرفت.

وزیرامورخارجه کشورمان در بخش دیگری از این گفتگو در بیان ضعف های جنبش عدم تعهد ساختار این جنبش را دارای اشکالاتی دانست و گفت: اگر ساختارهای نم کمی پایدارتر و سخت تر بود می توانست تاثیر جدی تری در تحولات بین المللی داشته باشد البته انتظار ما باید متناسب با ظرفیت جنبش عدم تعهد باشد نباید انتظار داشته باشیم که تمام مشکلات جهانی در ابعاد تبعیضی، استکباری و همه مظالمی که از سوی کشورهای بزرگ به کشورهای کوچک می رود برطرف شود.

وی افزود: البته جمهوری اسلامی ایران در مسائل مربوط به خود بسیار جدی است و وقتی مسئولیتی را در عرصه منطقه ای و جهانی به عهده می گیرد همواره ثابت کرده است که خیلی جدی مسائل را دنبال خواهد کرد به همین منظور پیشنهادهای راهگشایی از سوی جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس مطرح خواهد شد.

تشکیل اتاق فکر جنبش عدم تعهد در تهران



صالحی در این گفتگو به تشکیل اتاق فکری در وزارت امورخارجه با حضور تحلیلگران مسائل جهانی اشاره کرد و گفت: در این اتاق فکر به صورت مستمر با روشنفکران و آزاداندیشان جهان در ارتباط خواهیم بود تا آرمانهای جنبش عدم تعهد را متناسب با واقعیت های موجود جهان بیان کنیم.

وزیرامورخارجه کشورمان با بیان اینکه پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران برای اصلاح ساختار جنبش عدم تعهد در پیش نویس این اجلاس ذکر شده است گفت: با مشارکت کشورهای همسو تحقق این پیشنهادها را دنبال خواهیم کرد.

دنیا دیگر بیدار شده و نمی توان آن را با جهل اداره کرد

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بدنبال صلح واقعی و امنیت حقیقی در دنیاست و مردم دنیا از همه بی عدالتی ها ، کشتارها و مظالمی که در دنیا به آنها می رود خسته شده اند گفت: دنیا دیگر بیدار شده است و با گسترش تکنولوژی های ارتباطی دیگر نمی توان جهان را با جهل اداره کرد.

صالحی در ادامه با اشاره به اعتراض رئیس جمهور کشورمان به موضوع رابطه ظالمانه اقتصادی ناشی از تاثیرگذاری دلار در اقتصاد دنیا گفت: موضوع دلار و نقش آن در بحران های اقتصادی دنیا و اینکه آمریکا با سوءاستفاده از این موضوع بحران های اقتصادی داخلی خود را به سایر کشورها از جمله حوزه اقتصادی اروپا منتقل می کند یکی از مصداق های همین ظلم آشکار جهانی است.

تبدیل شعار اجلاس یه گفتمان مسلط جهانی بزرگترین پیروزی ایران خواهد بود



وزیرامورخارجه کشورمان با بیان اینکه ایران در این سه سال مدیریت خود بر جنبش عدم تعهد اگر بتواند همین شعار اجلاس یعنی صلح پایدار در سایه مدیریت مشترک جهانی را به عنوان یک گفتمان مشترک جهانی تبدیل کند به موفقیت بزرگی دست پیدا کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات غیر قانونی و ساختارشکنانه قدرت های بزرگ گفت: گاهی وقتی با نمایندگان این کشورها در مجامع جهانی روبرو می شویم و در خصوص نقض آشکار قوانین بین المللی و کنوانسیونهای جهانی به آنها اعتراض می کنیم خیلی وقیحانه پاسخ می دهند که این کنوانسیونها را ما وضع می کنیم و خودمان تصمیم می گیریم که چه کسی آنها را نقش می کند یا به آنها عمل می کند.

وی افزود: مقابله با این زیاده خواهی ها تنها با بیداری ملت های جهان ممکن است و جنبش عدم تعهد محمل خوبی برای این بیداری جهانی است.

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حکومت های منطقه در 10 سال آینده حکومت های برآمده از خواست مردم خواهند بود گفت: حوادث سالهای اخیر در منطقه به خوبی نشان داده است که کشورهایی که با رای مردم و ناشی از مطالبات آنها بر سر کار آمده اند در منطقه هیچ مشکلی با همدیگر نداشته اند و نخواهند داشت.

وزیرامورخارجه کشورمان در خصوص برنامه اجلاس سران عدم تعهد در نهم و دهم شهریورماه با بیان اینکه بخش عمده ای از برنامه اجلاس سران تصویب اسناد مرتبط با اجلاس است که عمده آن تا آغاز اجلاس سران با اشتراک نظر کشورها به اتمام خواهد رسید گفت: برنامه مهم اجلاس سران ارائه مواضع روسای کشورها خواهد بود که جمع بندی آن در تنظیم سند اجلاس آینده نم بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

در سالهای میزبانی می خواهیم امکانات بیشتری در اختیار جنبش عدم تعهد قرار دهیم



صالحی با بیان اینکه ما می خواهیم در این سه سال در دبیرخانه اجلاس در تهران امکانات بیشتری را در اختیار جنبش عدم تعهد قرار دهیم گفت: در صورتی که دبیرخانه دائمی اجلاس تشکیل شود ایران آماده ارائه امکانات کافی برای موضوع خواهد بود.

وزیرامورخارجه کشورمان در پایان در خصوص سئوالی درباره رئیس بعدی اجلاس عدم تعهد گفت: رئیس دور بعد اجلاس سران جنبش عدم تعهد کشور ونزوئلاست که این موضوع هم در اجلاس قبلی در شرم الشیخ مشخص شده است.