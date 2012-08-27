اجلاس سران جنبش عدم تعهد راهی برای قطع ید استکبار جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی افزود: دشمنان با هجمه های مختلف ایران را در تحریم قرار می دهد و انشاء الله ایران اسلامی با ایمان قوی و اعتقاد راسخ و رهبری های مدبرانه و حکیمانه مقام معظم رهبری و همت مسئولان و حضور ملت ، سرافراز و سعادتمند خواهد شد.

وی با اشاره به هفته دولت گفت: هفته دولت یادآور خاطرات و خدمات ارزشمند شهیدان رجایی و باهنر است و بزرگترین درسی که از این هفته می توان گرفت، ولایتمداری ، ولایت پذیری و خدمتگزاری است و این شهیدان با تبعیت از امام بزرگوار و خدمات خالصانه نام خودشان را جاوید کردند و بر هر ایرانی لازم است ادامه دهنده راه این شهیدان باشد.

سهرابی افزود: خدمت خالصانه و احساس مسئولیت و خدمت به مردم بزرگترین وظیفه هر کارمند و خدمتکار به جامعه بوده که باید در طول خدمت استمرار یابد.



