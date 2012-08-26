دیدار وزیر امورخارجه کره شمالی با صالحی

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیرامورخارجه کشورمان در دیدار با پاک اوی چون وزیرامورخارجه جمهوری دموکراتیک خلق کره با ابراز خرسندی از روابط رو به پیشرفت دو کشور به ظرفیتها و تجارب کشورمان در زمینه های مختلف اقتصادی، صنعتی، تجارت و کشاورزی پرداخت و آمادگی کشورمان را برای توسعه روابط دو کشور در این زمینه ها اعلام کرد.

وی از همکاریهای علمی-دانشگاهی و رسانه ای نیز بعنوان فرصتهای دیگری برای گسترش و توسعه روابط میان دو کشور نام برد.

صالحی مشترکات دو کشور از جمله مبارزه با استکبار جهانی به رهبری آمریکا را مورد توجه قرار داد و مقاومت ملتها و کشورها را در برابر رفتار زورمدارانه آمریکا عاملی برای رسیدن به استقلال و ناامیدی نظام سلطه دانست.

وزیرامورخارجه کشورمان با اشاره به شرایط امروز جهان و منطقه خاورمیانه اظهار امیدواری کرد که دو کشور در چهارچوب جنبش عدم تعهد جهت حل و فصل مسائل و استقرار ثبات در منطقه همکاری و نقش آفرینی کنند.

وزیرامورخارجه کره شمالی نیز اهمیت روابط استراتژیک میان دو کشور را مورد اشاره قرار داد و از توسعه روابط دو کشور در زمینه های مورد علاقه طرفین استقبال کرد.

وی ضمن توجه به شرایط حساس منطقه و موضوعات جهانی نقش جنبش عدم تعهد را برای مشارکت در حل مسائل جهانی با اهمیت خواند.

وزیر امورخارجه کره شمالی ضمن تشکر از میهمان نوازی دولت جمهوری اسلامی ایران از نحوه برگزاری اجلاس عدم تعهد و مدیریت اجلاس قدردانی کرد.