نقش بزرگ ایران در طرح مسائل مهم/برنامه هسته ای ایران نظامی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالستار رئیس هیئت کارشناسان عراقی حاضر در شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر مستقر در ستاد خبری اجلاس عدم تعهد اظهار داشت: موضوعات مهمی از جمله مسائل اقتصادی مورد اهتمام کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در اجلاس بررسی شد.

وی با بیان این مطلب افزود: از دیدگاه عراق و کشورهای عربی ایران نقش بزرگی در طرح مسائل مهم ایفا می کند.

رئیس اداره کشورهای همسایه وزارت امور خارجه عراق همچنین برنامه هسته ای ایران را صلح آمیز خواند که صبغه نظامی ندارد.

وی تصریح کرد: داشتن برنامه هسته ای صلح آمیز خواست تمامی ملت های جهان است. وی همچنین از برنامه هایی برای ایجاد منطقه ای عاری از سلاح های هسته ای خبر داد.

عبدالستار خاطرنشان کرد: تمامی کشورهای جهان موافق برنامه هسته ای مسالمت آمیز هستند و کشوری وجود ندارد که خواهان منطقه ای توام با سلاح هسته ای باشد.

وی در ادامه تاکید کرد: زمانی که از برنامه هسته ای سخن می گوییم منظور برنامه هسته ای مسالمت آمیز است که می تواند حافظ امنیت و صلح در منطقه و جهان باشد.

این مقام وزارت خارجه عراق همچنین اظهار داشت که برنامه هسته ای ایران این توانمندی را دارد که انرژی منطقه را تامین کند.