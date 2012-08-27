قتل شوهر با بند ساک

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه شب 21 بهمن سال 88 زن جوانی با مراجعه به کلانتری مارلیک کرج مدعی شد همسرش اقدام به خودکشی کرده است.

با حضور ماموران در خانه این فرد، با جسد مرد جوانی به نام حسین روبه رو شدند که به دلایل نامعلومی به قتل رسیده بود. با شکایت مادر مقتول از عروس خود، همسر وی به اتهام قتل بازداشت شد.

شهناز، در اولین اظهارات خود مدعی بود که برای تهیه غذا از خانه خارج شده و زمانی که برگشته با جسم بی جان شوهرش روبه رو شده است. اما با گسترده شدن تحقیقات، شهناز لب به اعتراف گشود و با قبول اتهام قتل گفت: همسرم به علت اعتیاد و بیکاری از وی می خواسته به کارهای خلاف دست بزند که به همین دلیل او را با "بند ساک" به قتل رسانده است.

شهناز گفت: هر دو معتاد بودیم و موادمخدر مصرف می کردیم. حسین درآمد نداشت و مادرش هر ماه به او پول می داد. او مرا مجبور به انجام کارهای غیراخلاقی می کرد. شب حادثه به من پیشنهاد خودکشی داد. اول قرار شد او خودکشی کند. بند ساک را دور گردنش انداخت و من هم کشیدم تا کشته شد. وی ادامه داد: اما بعد از آن، من ترسیدم خودکشی کنم و به پلیس خبر دادم.

با اعترافات متهم، قرار مجرمیت متهم از سوی دادسرای جنایی صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد .

در جلسه دادگاه اولیای دم که دختر 9 ساله مقتول و مادر وی بودند، خواسته خود را قصاص متهم عنوان کردند. در ادامه جلسه شهناز در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه هیچ یک از اعترافات قبلی و اتهام قتل را قبول ندارد گفت: لحظه ای که شوهرم خودکشی کرد من اصلا در خانه نبودم.

وی ادامه داد: وقتی به خانه آمدم متوجه شدم با بند ساک خودش را از دستگیره در اتاق خواب آویزان کرده است، بند را از دور گردن باز کردم ولی دیر شده بود.

قضات دادگاه پس از آخرین دفاعیات متهم او را قصاص و 99 ضربه شلاق محکوم کردند که پرونده برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد و قضات دیوان عالی کشور حکم مجازات او را تائید کردند.