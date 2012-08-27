میزبانی جنبش عدم تعهد نشانه اقتدار بین المللی ایران است

حجت الاسلام محمود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برگزاری نشست جنبش عدم تعهد در ایران بدون شک نشان اقتدار بین المللی نظام جمهوری اسلامی است ابراز کرد: سازمان عدم تعهد بزرگترین سازمانی است که نه وابسته به شرق و نه وابسته به غرب است و میزبانی از این کشورها و تالش برای حضور پررنگ تمامی کشورها نشان از قوت و موقعیت بالای نظام است.



وی با اشاره به تلاش استکبار جهانی برای انزوای ایران بیان داشت: استکبار جهانی تلاش دارد تا نشست عدم تعهد در ایران به شکل ضعیف برگزار شود اما با توجه به اعلام آمادگی بسیاری از کشورها میتوان گفت در حال حاضر تلاش غرب بی ثمر شده است.



عضو موسسه پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به موج بیداری که در منطقه ایجاد شده است برگزاری این نشست در ایران را بسیار مهم توصیف کرد و بیان کرد: حضور افرادی همچون رئیس جمهور مصر که زمانی مزدور آمریکا و هم پیمان اسرائیل بود و توانست با بیداری اسلامی در حال حاضر به یک کشور مستقل تبدیل شود نشان دهنده میزان قدرت ایران در منطقه و حتی در جهان است.



وی ادامه داد: برگزاری این نشست در ایران که پرچمدار مقاومت در برابر استکبار است در حالیکه استکبار سعی در ضعیف کردن مقاومت ها در منطقه خاورمیانه دارد یک پیروزی ارزشمند برای ایران اسلامی است.



رجبی ابراز کرد: این نشست میتواند آثار بسیار مثبتی را در زمینه اقتصادی، امنیتی، اخلاقی و سیاسی در عرصه خاورمیانه و موج بیداری شکل گرفته در منطقه ایجاد کند.



وی با اشاره به مشکلات اقتصادی که غرب دچار آن است ابراز کرد: قطعا برگزاری چنین نشستی موجب بحرانی تر شدن شرایط غرب می شود.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه در ادامه ضمن طرح پیشنهادهایی برای این نشست عنوان کرد: اگر در این نشست مطرح شود که سازمان ها و تجمع های وابسته بین المللی برای تاثیرگذاری بیشتر تشکیلاتی را برای اطلاع رسانی فعالیت های جنبش ارا ارائه و تبلیغات برای مقابل با استکبار جهانی داشته باشد.