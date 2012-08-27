آبادان امسال در کنکور سراسری خوش درخشید

غلامرضا خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سه نفر از دانش آموزان آبادانی در رشته های علوم تجربی و یک نفر در رشته ریاضی و فیزیک موفق به کسب رتبه های زیر 1000 کنکور سراسری در سال جاری شده اند.

وی افزود: عاطفه عالی محمودی در رشته علوم تجربی رتبه 711 کشوری و 63 منطقه را در دانشگاه دولتی به دست آورده و زهرا بچاری در رشته فوق موفق به کسب رتبه 878 کشوری و 77 منطقه‌ای از آموزشگاه فرزانگان موفقیتهای فوق را به دست آورده اند. شبنم پورنعمتی با کسب رتبه 884 کشوری و 78 منطقه‌ای در رشته علوم تجربی از آموزشگاه فرزانگان توانسته در دانشگاه دولتی پذیرفته شود. علی مطوری با کسب رتبه 250 کشوری و 25 منطقه ای از آموزشگاه شهید بهشتی موفق به کسب رتبه برتر در کنکور سراسری 90 ـ 91 شده است.



معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش آبادان افزود: محمد علیپور در رشته تفسیر قرآن رتبه اول کشوری، داوود رابحیان در رشته نهج البلاغه رتبه نخست کشوری و ریاض حیدرنژاد در اذان مقام اول سراسری را در سال تحصیلی 90 ـ 91 به دست آورده اند.



وی بیان کرد: شیرین معصومی در دوره تحصیلی فنی و حرفه ای از آموزشگاه سمیه موفق به کسب رتبه دوم جشنواره هنری در کشور شده. ثریا زرگانی نیز در دوره تحصیلی کار و دانش از هنرستان آل هاشم با کسب مقام چهارمی در مسابقات علمی دانش آموزان سراسر کشور نام خود را مطرح کرده است.

