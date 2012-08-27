سری آ با شکست میلان و پیروزی مدعیان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میلان که در مهلت نقل و انتقالات به دلیل بدهی مالی تقریبا تمام ستاره های خود از جمله زلاتان ایبراهیموویچ و تیاگو سیلوا را فروخت در حضور بیش از 50 هزار تماشاگر ورزشگاه سن سیرو با نتیجه یک بر صفر مغلوب سمپدوریا شد. تک گل این دیدار را "آندره آ کاستا" مدافع 26 ساله سمپدوریا در دقیقه 58 بازی به ثمر رساند.

در دیگر دیدار مهم شب گذشته اینتر قهرمان سال 2010 سری آ با نتیجه 3 بر صفر در زمین تیم تازه وارد پسکارا به برتری رسید. گل‌های اینتر را در این بازی به ترتیب وسلی اسنایدر (17)، دیه گو میلیتو (19) و کوتینیو (81) وارد دروازه پسکارا کردند.

ناپولی یکی دیگر از مدعیان سری آ هم در زمین پالرمو موفق شد به پیروزی 3 بر صفر دست پیدا کند. گل های ناپولی را مارک هامسیک (45)، کریستین ماجو (79) و ادینسون کاوانی (88) به ثمر رساندند. نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:

* میلان صفر – سمپدوریا یک

* آتالانتا صفر – لاتزیو یک

* کیه وو 2 – بولونیا صفر

* جنوا 2 – کالیاری صفر

* پالرمو صفر – ناپولی 3

* پسکارا صفر – اینتر 3

* رم 2 – کاتانیا 2

* سیه نا صفر – تورینو صفر