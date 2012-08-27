افزایش اعتبارات بخش توسعه آب روستایی آمل

یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش بینی می شود، مدیریت امور آب روستایی آمل با اعتبار تعیین شده بتواند امسال طرح های نیمه تمام و در حال اجرا بخش های توسعه ، نوسازی و اصلاح شبکه های فرسوده آب در مناطق روستایی این شهرستان را بر طرف کند.



وی اضافه کرد: کمیته برنامه ریزی شهرستان، میزان اعتبار در امور آب شهری آمل را در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش داده تا بخشی از تامین آب مورد نیاز مشترکان جدید و شبکه های فرسوده شهری برطرف و نوسازی شود.



فرماندار آمل با بیان اینکه این شهرستان از منابع مهم و تامین کننده بخش زیادی از پنج شهر مرکزی مازندران در قالب شهرهای گروه الف است، تصریح کرد: شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی مازندران باید در خصوص حفر چاه های جدید و تامین آب مطمئن برای شهروندان آملی در اولویت اول اقدام کنند.



اکبرزاده اضافه کرد: متاسفانه در برخی روستاهای بخش دابودشت که در مسیر انتهایی خط انتقال آب آمل به فریدونکنار و بابلسر واقع شده با افت فشار مواجه بوده که مسئولان شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی مازندران نسبت به برطرف کردن این مشکلات اقدام کنند.



وی به اجرای طرح های گازرسانی در شهرستان آمل اشاره کرد و ادامه داد: همزمان با گرامیداشت هفته دولت طرح انتقال گاز به شهرو 10روستای بخش دابودشت افتتاح خواهد شد.



فرماندارآمل با بیان اینکه هم اکنون طرح انتقال گاز در بیش از 100روستای آمل در حال اجرا است، ابراز امیدواری کرد: گازرسانی به مناطق جلگه ای و دشت در شهرستان آمل تا پایان نیمه نخست سال 92 به پایان برسد.



اکبرزاده یادآورشد: به مناسبت گرامیداشت هفته دولت 27 طرح عمرانی و تولیدی با بیش از 52 میلیارد ریال اعتبار و بهره مندی بیش از هفت هزارخانوار بهره برداری خواهد شد.



شهرستان آمل حدود 400هزار نفر جمعیت دارد.