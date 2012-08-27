مسئولان به مسئله پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان توجه نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد آریایی‌نژاد با اشاره به آمار بالای بیماریهای دهان و دندان در کشور٬ گفت: متأسفانه به‌علت نبود برنامه‌ای مشخص برای کنترل و درمان٬ هم‌اکنون این بیماریها در کشور شیوع بسیار بالایی پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه افزایش بیماریهای دهان و دندان٬ اهمیت موضوع پیشگیری را بیش از پیش نشان می‌دهد٬ افزود: به طور حتم باید تمام برنامه‌ریزی‌ها مسئولان به‌ویژه وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش‌پزشکی به سمت پیشگیری معطوف شود.

آریایی نژاد با ابراز تأسف از اینکه مسئولان به مسئله پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان و لثه که در کشور بسیار نیز شایع است توجه چندانی نمی‌کنند، یاد‌آور شد: تجربه موفق بسیاری از کشورها نشان داده که سرمایه‌گذاری روی مسأله پیشگیری موجب شده تا از نیاز به دندانپزشک و به تبع آن دانشکده‌های دندانپزشکی کاسته شود.

وی با اشاره به تبعات بی‌توجهی به بیماری دهان و دندان٬ تصریح کرد: به طور حتم بی‌توجهی به مسائل و مشکلات دندان موجب بروز عوارضی همچون بیماریهای گوارشی٬ معده٬ کم‌خونی و بیماریهای مرتبط با دستگاه گوارش می‌شود.

آریایی‌نژاد با تأکید بر اینکه فقدان برنامه‌ریزی و پیگیری از سوی مسئولان در حوزه دهان و دندان٬ سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد٬ گفت: مسئولان باید برای کاهش آسیبهای این موضوع چاره‌ای بیاندیشند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از نبود مسائل دندانپزشکی در نسخه 02 طرح پزشک خانواده٬‌ یاد‌آور شد: هر چه سریع‌تر حوزه دندانپزشکی هم باید در برنامه پزشک خانواده اضافه شود٬ اما بیش از این مجلس و دولت باید منابع آن را تعیین و اختصاص دهند.